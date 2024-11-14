Что не так с Плутоном: почему его не считают девятой планетой Солнечной системы (фото)

В 2006 году Плутон сделали не планетой, а карликовой планетой. Но до сих пор новый статус Плутона вызывает много споров.

18 лет назад Плутон решением Международного астрономического союза (МАС) перестал быть планетой и его статус понизили до карликовой планеты. Данное решение вызвало удивление у некоторых астрономов. Даже через 18 лет некоторые ученые хотят пересмотреть определение планеты, чтобы прояснить параметры, которые отличают эти объекты от других небесных тел. Так почему же Плутон перестал быть девятой планетой Солнечной системы? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие Плутона

До 2006 года не существовало четких критериев для определения того, какой объект можно считать планетой. Считалось, что планетами являются объекты, которые намного больше астероидов и вращаются вокруг Солнца.

Плутон впервые обнаружил в 1930 году американский астроном Клайд Томбо. Он искал неизвестный крупный объект на краю Солнечной системы, который, как и планета Нептун, влияет на колебание орбиты планеты Уран. В результате новый круглый каменистый объект был назван девятой планетой Солнечной системы и ему дали имя Плутон в честь бога подземного мира в древнегреческой мифологии. Даже несмотря на то, что Плутон был меньше чем некоторые известные на то время спутники планет, все же астрономы приняли решение, что это именно планета, а не какой-то другой объект.

Позже астрономы выяснили, что масса Плутона не настолько большая, чтобы гравитация планеты могла оказывать существенное влияние на орбиту Урана. В 90-х годах прошлого века астрономы выяснили, что рядом с Плутоном находится много объектов похожего размера и что эта планета вращается вокруг Солнца во внешней части Солнечной системы, получившей название пояс Койпера.

Таким образом некоторые астрономы начали оспаривать статус Плутона, как планеты и в 2006 году он стал карликовой планетой.

Плутон впервые обнаружил в 1930 году американский астроном Клайд Томбо Фото: NASA

Почему Плутон не считается планетой?

18 лет назад ученые из МАС составили критерии для определения планеты:

она должна вращаться вокруг Солнца;

она должна иметь достаточную массу, чтобы быть круглой;

она должна очистить свою орбиту от всех других объектов, кроме собственных спутников.

Исходя из третьего критерия было принято решение, что Плутон больше нельзя считать планетой, ведь он находится рядом с тысячами объектов в поясе Койпера за орбитой Нептуна. То есть Плутон не является доминирующим объектом с самой сильной гравитацией в данном участке космоса.

Сравнение размеров Земли (слева), Луны (вверху справа), Плутона и его спутника Харона Фото: Universe Today

Споры вокруг Плутона

Но такое определение планеты с тех пор многие годы вызывает критику со стороны некоторых астрономов. По словам Жан-Люка Марго из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), такое определение не является адекватным, ведь оно исключает планеты, обнаруженные за пределами Солнечной системы. По словам ученого, очень сложно определить, когда небесное тело очистило свою собственную орбиту. Хотя Плутон явно этого не делал, но по некоторым определениям Марс также этого не делал, но он является планетой.

По словам Филипа Метцгера, который работал над миссией "Новые горизонты" для изучения Плутона, МАС не вынес свое определение планеты на голосование более широкого научного сообщества. По его мнению, это делает новое определение планеты недействительным.

Независимо от того, является ли Плутон планетой или карликовой планетой, он представляет собой удивительный объект, который хранит еще много загадок. Первое изображение Плутона с близкого расстояния астрономы получили только в 2015 году, когда его изучал аппарат "Новые горизонты".

Поверхность Плутона Фото: NASA

Особенность Плутона

Из-за особенности орбиты Плутона его расстояние от Солнца постоянно меняется. В самой ближней точке орбиты Плутон находится на расстоянии примерно 4,4 млрд км от Солнца, а в самой далекой на расстоянии примерно 7,3 млрд км. Для сравнения наша планета находится на расстоянии примерно 150 млн км от Солнца.

Диаметр Плутона составляет 2376 км. Для сравнения диаметр Луны составляет 3 474 км. А диаметр самого большого спутника в Солнечной системе под названием Ганимед (спутник Юпитера) составляет 5 268 км. У Плутона есть 5 известных спутников: Харон, Никта, Стикс, Кербер, Гидра.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили необычное свойство лазеров. По словам ученых, демонстрация этого оптического эффекта заставляет переосмыслить представление о тени.

Также Фокус писал о том, что NASA столкнулось с серьезными трудностями, которые возникли из-за того, что и сама Международная космическая станция, и скафандры для астронавтов, являются очень старыми.