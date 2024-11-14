У NASA проблеми зі скафандрами: навіщо російська частина МКС закрита для американців

Нинішні скафандри для астронавтів NASA використовує з 80-х років минулого століття, тоді як на Міжнародній космічній станції вже давно відбувається витік повітря.

Командир місії SpaceX Crew-8, астронавти якої повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС) наприкінці жовтня, розповів про проблеми, пов'язані, як із самою орбітальною лабораторією, так і зі скафандрами NASA, пише Space.

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Під час нещодавньої пресконференції астронавт NASA Метью Домінік, який був командиром місії SpaceX Crew-8, заявив про те, що і МКС, і скафандри астронавтів NASA мають вік у кілька десятиліть. Саме це призвело до наявних проблем.

За словами Домініка, усі скафандри, які носять астронавти NASA, є старими, а тому виникають проблеми під час їхнього повторного використання. Домінік повернувся на Землю разом із ще трьома астронавтами з МКС на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpacEX 25 жовтня.

На МКС, будівництво якої розпочалося в 1998 році, вже кілька років відбувається витік повітря з російського сегмента станції і в NASA визнали цю проблему найбільшою загрозою для безпеки МКС. Поки що NASA і "Роскомос" контролюють ситуацію, але невідомо, що буде далі.

Учасники місії SpaceX Crew-8: (справа наліво) астронавти NASA Джанетт Еппс, Метью Домінік, Майкл Барратт і російський астронавт Олександр Гребенкін Фото: NASA

Водночас в астронавтів місії Crew-8 кілька разів виникли проблеми зі скафандрами на орбіті. Зокрема, це стосується витоків охолоджувальної рідини. У NASA повідомили, що проблему вже розв'язано і астронавти зможуть вийти у відкритий космос, але вже наступного року.

Скафандри, які використовують астронавти NASA, були створені в 70-х роках минулого століття, і вперше їх почали використовувати у 80-х роках астронавти, які літають на орбіту на космічних шатлах.

Що стосується витоку повітря на МКС, то Домінік заявив, що "Роскомос" тримає люк між американською і російською частиною орбітальної станції закритим як запобіжний захід. Це дійсно впливає на екіпаж МКС тільки під час розвантаження певних вантажних космічних кораблів.

NASA планує замінити МКС комерційними космічними станціями на початку 2030-х років, а також працює над створенням скафандрів наступного покоління разом із приватними компаніями.

Як уже писав Фокус, китайські астронавти вперше показали, який вигляд має зсередини космічна станція "Тяньгун".

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