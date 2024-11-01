Шикарніша за МКС: китайські астронавти вперше показали свою орбітальну станцію (відео)

Астронавти в короткому ролику показали, який вигляд має зсередини китайська станція "Тяньгун".

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Китайські астронавти вперше в історії показали свою космічну станцію "Тяньгун" зсередини. Вона обертається на орбіті Землі на висоті близько 400 км, пише The Sun.

Судячи з нечисленних кадрів, які було опубліковано, китайська орбітальна станція має набагато розкішніший вигляд, ніж Міжнародна космічна станція (МКС), яку було запущено на орбіту в 1998 році.

Екскурсію космічною станцією провели члени екіпажу "Шеньчжоу-18" Е Гуанфу, Лі Сун і Лі Гансу. Семихвилинний ролик транслювало китайське державне інформагентство CCTV.

Астронавти розповіли, що більшу частину свого часу на станції вони проводять в основному модулі, який є центром управління та контролю. Крім цього, станція також обладнана і побутовими зручностями, такими як невеликий обідній стіл, мікрохвильова піч, холодильник і диспенсер для води.

Кожному астронавту відведено своє спальне місце, яке напрочуд просторе й оснащене ілюмінатором, щоб милуватися захопливим видом на Землю. Це виглядає куди комфортніше, ніж на МКС, де астронавти пристібаються до стін у спальних мішках.

Частково такі зручності вдалося створити, оскільки "Тяньгун" розрахована на трьох астронавтів, тоді як на МКС зазвичай перебувають близько семи осіб.

"Тяньгун" складається з двох сегментів орбітальної лабораторії, які називаються Mengtian і Wentian. Там китайські астронавти вирощують кілька видів томатів чері та салату. В інших відсіках астронавти перевіряють вплив мікрогравітації на рослини та тварин, наприклад, на рибок даріо-реріо.

Так само як і на МКС, китайським астронавтам необхідно щодня займатися спортом, щоб уникнути негативного впливу мікрогравітації на кістки й м'язи. На тренування астронавти витрачають близько 2,5 годин на день, шість днів на тиждень.

На "Тяньгун" екіпаж "Шеньчжоу-18" прибув ще у квітні й вже незабаром вирушить додому, підготувавши станцію для наступної "зміни". Повернення китайських астронавтів заплановано на 3 листопада.

Будівництво китайської космічної станції було завершено в листопаді 2022 року, тож загалом, вона виглядає більш інноваційною, ніж МКС.

Варто зазначити, що раніше США виключили Китай із програми МКС, але останніми роками китайці вклали значні кошти в розвиток власної космічної промисловості. Згідно з підрахунками, країна витратила 14 млрд доларів на досить амбітну космічну програму у 2023 році.

Нагадаємо, Китай зробить космічну станцію "Тяньгун" більшою. Китайську космічну станцію очікує глибока модернізація і є ймовірність того, що вона залишиться єдиною станцією на орбіті, щойно буде знищено МКС.