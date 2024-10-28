Китай зробить космічну станцію "Тяньгун" більшою: з'явиться конкурент телескопа Габбл (фото)

Китайську космічну станцію очікує глибока модернізація і є ймовірність того, що вона залишиться єдиною станцією на орбіті, щойно знищать МКС.

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Китай використовує свою космічну станцію "Тяньгун" для проведення різноманітних наукових експериментів уже майже два роки відтоді, як вона була повністю зібрана в листопаді 2022 року. Тепер Китай хоче розширити свою тримодульну Т-подібну космічну станцію за допомогою нових модулів, а також додавши їй сусіда — потужний космічний телескоп, що може стати конкурентом телескопа Габбл, пише Space.

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Китайські астронавти встановлюють захист від космічного сміття на станції "Тяньгун"

Під час чергового Міжнародного конгресу астронавтики, який завершився в Мілані, Італія, Лі Мін з Китайської академії космічних технологій повідомив про те, що на космічну станцію "Тяньгун" очікує глибока модернізація.

За словами Лі, модернізація відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку буде оновлено основний модуль станції "Тяньгун" під назвою "Тяньхе". Завдяки цьому до нього можна буде приєднати нові модулі. У результаті орбітальна станція матиме не Т-подібну, а хрестоподібну форму. Таким чином це дасть можливість китайським астронавтам проводити більше наукових експериментів, як усередині станції, так і зовні. По суті розмір станції "Тяньгун" буде збільшено.

Орбітальна станція "Тяньгун" матиме не Т-подібну, а хрестоподібну форму Фото: space.com

Також однією зі складових модернізації станції є розробка багаторазового космічного корабля "Менчжоу". За допомогою цього корабля Китай збирається в майбутньому відправляти своїх астронавтів на станцію "Тяньгун", а також вперше відправити астронавтів на Місяць. Новий космічний корабель у двох варіантах зможе вміщати 7 астронавтів для польотів на орбіту і трьох астронавтів для польотів на Місяць.

Перший випробувальний політ "Менчжоу" відбувся ще 4 роки тому. Але повноцінний пілотований політ має відбутися 2027 року. Цей корабель на орбіту має вивести важка ракета-носій "Чанчжен-10", що розробляється зараз, яка буде частково багаторазовою. Ця ракета також матиме два варіанти: для польотів на орбіти і для польотів на супутник Землі. Китай планує висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця до 2030 року.

Китай планує висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця до 2030 року

Зараз Китай відправляє своїх астронавтів на станцію "Тяньгун" на космічному кораблі "Шеньчжоу", який схожий на російський космічний корабель "Союз", але більший за розміром.

Також Лі повідомив про те, що Китай має намір відправити на орбіту свій космічний телескоп, який якоюсь мірою буде частиною станції "Тяньгун" і буде обертатися навколо Землі по тій самій орбіті. Космічний телескоп "Сюньтянь" буде трохи схожий на телескоп Габбл і зможе проводити стикування зі станцією "Тяньгун" для обслуговування, ремонту і навіть модернізації.

Космічний телескоп "Сюньтянь" буде трохи схожий на телескоп Габбл і зможе проводити стикування зі станцією "Тяньгун" для обслуговування, ремонту і навіть модернізації Фото: space.com

У телескопа "Сюньтянь" головне дзеркало матиме діаметр 2 метри, що трохи менше, ніж у телескопа Габбл. Але китайський телескоп зможе проводити в 300 разів ширші огляди космосу за допомогою камери на 2,5 млрд пікселів протягом 10 років.

Китай має намір експлуатувати станцію "Тяньгун", яка поки що за масою в 5 разів менша, ніж МКС, протягом щонайменше 10 років. Таким чином, китайська космічна станція може стати єдиною станцією на орбіті, тільки-но МКС знищать у 2030 або 2031 році.

Як уже писав Фокус, Китай збирається летіти не тільки на Місяць, а й на Марс, Юпітер і навіть Уран.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше розкрили квантовий секрет рідкої води. Про квантові явища, що лежать в основі водневих зв'язків у воді раніше вчені мали уявлення тільки за допомогою теоретичного моделювання.