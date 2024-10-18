Місяць, Марс, Юпітер, Уран: Китай розкрив амбітні плани щодо космосу (фото)

Китай планує доставити зразки ґрунту з Марса, висадити астронавтів на Місяці, відправити апарат до Юпітера і все це в найближчі роки.

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Після того, як раніше цього року Китай уперше в історії доставив на землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця, країна націлилася на вивчення Марса, астероїдів і Юпітера вже в найближче десятиліття. Про це стало відомо від представників Китайського національного космічного управління, які взяли участь у 75-му Міжнародному конгресі астронавтики в Мілані, Італія, пише Space.

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У червні цього року китайський апарат "Чан'е-6" уперше в історії доставив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця. Ці зразки відрізняються від тих, що доставив 2020 року апарат "Чан'е-5", але їх зібрали на видимій стороні Місяця, повідомили китайські посадовці. Ці відмінності дають важливу інформацію про геологічну історію Місяця. Але поки докладні дослідження нових зразків тільки починаються, Китай уже готує повернення на Місяць і візити в інші частини Сонячної системи.

У червні цього року китайський апарат "Чан'е-6" уперше в історії доставив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця Фото: NASA

Стало відомо, що 2025 року Китай планує відправити космічний апарат "Тяньвень-2" для того, щоб той узяв зразки породи з поверхні навколоземного астероїда Камоалева. Після доставки зразків на Землю апарат має вирушити вивчати одну з комет.

За словами представників Китайського національного космічного управління, у 2026 і в 2028 роках Китай збирається повернутися на Місяць із місіями "Чан'є-7" і "Чан'є-8". Перший посадковий модуль буде шукати водяний лід у постійно затінених кратерах у районі південного полюса Місяця, а другий, у тому самому регіоні, має перевірити технології використання місцевих ресурсів для підтримки місячної бази. Ці місії мають закласти основу для створення Китаєм на Місяці Міжнародної наукової місячної станції, яка буде побудована за участю інших країн у 2030-х роках.

Також Китай планує відправити орбітальний апарат і посадковий модуль на Марс у рамках місії "Тяньвень-3" у 2028 році. Посадковий модуль має зібрати зразки ґрунту на Марсі і відправити їх на Землю, щоб вони прибули 2031 року. За словами китайських учених, вони хочуть знайти ознаки існування живих організмів на Марсі, у минулому або навіть зараз. Найімовірніше, Китай планує доставити зразки породи з Марса швидше, ніж це зможе зробити NASA.

Китай планує відправити орбітальний апарат і посадковий модуль на Марс у рамках місії "Тяньвень-3" у 2028 році Фото: NASA/JPL

На 2030 рік запланована перша китайська місія до Юпітера. Космічний апарат "Тяньвень-4" повинен буде вивчити Юпітер і його супутники, а потім вийти на орбіту навколо супутника Каллісто. Передбачається, що в рамках цієї місії інший космічний апарат здійснить політ до Урану для його вивчення.

Супутник Юпітера Каллісто Фото: NASA

Також китайські посадовці повідомили, що Китай збирається найближчими роками провести випробування своєї технології планетарного захисту за допомогою зміни траєкторії польоту астероїда шляхом зіткнення з ним. Подібну технологію вже продемонструвало NASA у 2022 році в рамках місії DART.

Хоча всі вищеописані місії будуть роботизованими, Китай також планує пілотовану місію, яка буде найскладнішою в історії країни. Йдеться про першу висадку китайських астронавтів на Місяць до 2030 року. Поки що NASA планує висадку американських астронавтів на Місяць у 2026 році. Тож поки що незрозуміло, яка країна, США чи Китай, зможуть першими у 21 столітті висадитися на Місяці.

Поки що незрозуміло, яка країна, США чи Китай, зможуть першими в 21 столітті висадитися на Місяці Фото: NASA

Як уже писав Фокус, фізики вперше створили повну картину ядра атома, включно з найдрібнішими частинками. Досі не вдавалося об'єднати різні описи атомного ядра, але тепер цю проблему вирішено.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження вказує на потенційні місця під поверхнею Марса, де можуть ховатися інопланетні форми життя.

Ще Фокус писав про те, що нові інтернет-супутники Китаю можуть створити багато проблем для астрономів.