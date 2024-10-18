Луна, Марс, Юпитер, Уран: Китай раскрыл амбициозные планы относительно космоса (фото)

Китай планирует доставить образцы почвы с Марса, высадить астронавтов на Луне, отправить аппарат к Юпитеру и все это в ближайшие годы.

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После того, как ранее в этом году Китай впервые в истории доставил на землю образцы почвы с обратной стороны Луны, страна нацелилась на изучение Марса, астероидов и Юпитера уже в ближайшее десятилетие. Об этом стало известно от представителей Китайского национального космического управления, которые приняли участие в 75-м Международном конгрессе астронавтики в Милане, Италия, пишет Space.

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В июне этого года китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны. Эти образцы отличаются от тех, что были доставлены в 2020 году аппаратом "Чанъэ-5", но они были собраны на видимой стороне Луны, сообщили китайские должностные лица. Эти различия дают важную информацию о геологической истории Луны. Но пока подробные исследования новых образцов только начинаются, Китай уже готовит возвращение на Луну и визиты в другие части Солнечной системы.

В июне этого года китайский аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории доставил на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны Фото: NASA

Стало известно, что в 2025 году Китай планирует отправить космический аппарат "Тяньвэнь-2" для того, чтобы тот взял образцы породы с поверхности околоземного астероида Камоалева. После доставки образцов на Землю аппарат должен отправится изучать одну из комет.

По словам представителей Китайского национального космического управления, в 2026 и в 2028 годах Китай собирается вернуться на Луну с миссиями "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Первый посадочный модуль будет искать водяной лед в постоянно затененных кратерах в районе южного полюса Луны, а второй, в том же регионе, должен проверить технологии использования местных ресурсов для поддержания лунной базы. Эти миссии должны заложить основу для создания Китаем на Луне Международной научной лунной станции, которая будет построена при участии других стран в 2030-х годах.

Также Китай планирует отправить орбитальный аппарат и посадочный модуль на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3" в 2028 году. Посадочный модуль должен собрать образцы почвы на Марсе и отправить их на Землю, чтобы они прибыли в 2031 году. По словам китайских ученых, они хотят найти признаки существования живых организмов на Марсе, в прошлом или даже сейчас. Скорее всего, Китай планирует доставить образцы породы с Марса быстрее, чем это сможет сделать NASA.

Китай планирует отправить орбитальный аппарат и посадочный модуль на Марс в рамках миссии "Тяньвэнь-3" в 2028 году Фото: NASA/JPL

На 2030 год запланирована первая китайская миссия к Юпитеру. Космический аппарат "Тяньвэнь-4" должен будет изучить Юпитер и его спутники, а затем выйти на орбиту вокруг спутника Каллисто. Предполагается, что в рамках этой миссии другой космический аппарат совершит полет к Урану для его изучения.

Спутник Юпитера Каллисто Фото: NASA

Также китайские должностные лица сообщили, что Китай собирается в ближайшие годы провести испытание своей технологии планетарной защиты с помощью изменения траектории полета астероида путем столкновения с ним. Подобную технологию уже продемонстрировало NASA в 2022 в рамках миссии DART.

Хотя все вышеописанные миссии будут роботизированными, Китай также планирует пилотируемую миссию, которая будет самой сложной в истории страны. Речь идет первой высадке китайских астронавтов на Луну до 2030 года. Пока что NASA планирует высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году. Поэтому пока неясно, какая страна, США или Китай, смогут первыми в 21 веке высадится на Луне.

Пока неясно, какая страна, США или Китай, смогут первыми в 21 веке высадится на Луне Фото: NASA

Как уже писал Фокус, физики впервые создали полную картину ядра атома, включая самые мелкие частицы. До сих пор не удавалось объединить разные описания атомного ядра, но теперь эта проблема решена.

Также Фокус писал о том, что новое исследование указывает на потенциальные места под поверхностью Марса, где могут скрываться инопланетные формы жизни.

Еще Фокус писал о том, что новые интернет-спутники Китая могут создать много проблем для астрономов.