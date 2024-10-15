Секретная технология Китая на орбите: космос может стать недоступным для наблюдения (фото)

Новые секретные китайские спутники слишком яркие и это может стать серьезной проблемой для астрономов.

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Наблюдения за китайскими секретными спутниками Qianfan, которые были запущены в августе, показывают, что они отражают слишком много солнечного света, а потому потенциально могут помешать изучению Вселенной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Новая группировка китайских спутников Qianfan, о которых почти ничего неизвестно, настолько яркие, что их свет сравним со светом звезд, а потому их видно даже невооруженным глазом. Первое наблюдение за этими спутниками показывает, что они могут стать серьезной проблемой для астрономов.

Первая партия спутников группировки Qianfan была запущена на низкую околоземную орбиту в августе этого года. Эти китайские интернет-спутники должны составит конкуренцию спутникам Starlink от компании SpaceX. Пока что на орбиту были выведены только 18 спутников, но к 2030 году Китай планирует создать группировку из 15 000 аппаратов.

Первая партия спутников группировки Qianfan была запущена на низкую околоземную орбиту в августе этого года Фото: CCTV

Первые наблюдения за китайскими спутниками показывают, что они намного ярче, чем ожидалось. По словам ученых их яркость достигает звездной величины 4, а это примерно столько же, как у большинства звезд, видимых ночью.

Международный астрономический союз рекомендует, чтобы коммерческие спутники имели яркость выше звездной величины 7, а это значит, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. В этом случае спутники не создают световых помех на изображениях космоса и не мешают наблюдениям за Вселенной.

Некоторые интернет-спутники оставялют световой след на фотографиях космоса Фото: Live Science

Ученые предупреждают, что некоторые спутники Qianfan планирует разместить на более низкой орбите, а это значит, что они будут еще больше отражать солнечный свет и будут более яркими. Авторы исследования говорят, что если яркость китайских спутников не будет снижена, то это ставит под угрозу астрономические наблюдения.

По словам ученых, можно уменьшить количество света, отраженного от спутников, с помощью встроенных зеркал, как это сделала компания SpaceX со своими спутниками Starlink второго поколения, запуск которых начался в прошлом году.

В то же время, как уже писал Фокус, другие ученые утверждают, что спутники Starlink второго поколения буквально ослепляют радиотелескопы и могут навсегда закрыть Вселенную для человечества.

Также Фокус писал о том, что к Земле приблизились сразу три астероида. Один из астероидов был обнаружен за несколько дней до того, как он пролетел мимо Земли ближе, чем находится Луна.