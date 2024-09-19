В небе останутся только спутники Илона Маска: Starlink отрежет Землю от остальной Вселенной

Исследователи говорят, что спутники Starlink второго поколения буквально ослепляют радиотелескопы.

Related video

Ученые из Нидерландов утверждают, что радиоволны от растущей сети спутников Илона маска могут навсегда закрыть Вселенную для человечества, пишет BBC.

По словам исследователей, новое поколение спутников Starlink мешают работе радиотелескопов еще больше, чем их предыдущие версии. В Нидерландском институте радиоастрономии (ASTRON) заявляют, что так называемое созвездие спутников Starlink в буквальном смысле "ослепляет" радиотелескопы и мешает астрономическим исследованиям.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как известно, спутники Илона Маска обеспечивают широкополосный интернет по всему миру, включая самые отдаленные места, а также в условиях войны в Украине.

Но астрономы говорят, что все это имеет свою цену, которая достаточно высока.

"С каждым запуском все новых и новых спутников с таким высоким уровнем излучения мы видим все меньше и меньше неба. Мы пытаемся изучать такие вещи, как струи, которые выбрасываются черными дырами в центре галактик. Мы изучаем одни из самых ранних галактик, которые находятся от нас в миллионах и миллионах световых лет, а также экзопланеты", — говорит директор ASTRON, профессор Джессика Демпси.

Согласно данным ASTRON, создаваемые помехи спутниками второго поколения (V2), превышают в 32 раза те, которые исходили от спутников первого поколения. В целом количество испускаемого излучения превышает норм, которые были установлены Международным союзом электросвязи.

На данные момент на орбите Земли на высоте около 550 км находится 6402 спутника Starlink. Сами спутники также достаточно большие – с плоскими панелями 3 м и солнечной батареей размером 8 м.

Главный конкурент Илона Маска, компания OneWeb запустила менее 1 тыс. спутников. Но это далеко не предел, так как это растущая сфера бизнеса. К примеру, компания Amazon работает над созданием собственной сети, надеясь запустить не менее 3 тыс. спутников в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что к 2030 году число спутников на орбите планеты превысит 100 тыс.

В рамках недавнего исследования с использованием радиотелескопа LOFAR в Нидерландах, ученые изучали далекие галактики и планеты, которые излучают свет в электромагнитном спектре. Такое излучение распространяется как волны, и радиотелескопы могут улавливать такие волны. Именно это позволяет астрономам получать изображения самых далеких объектов во Вселенной, которые мы никогда не сможем увидеть собственными глазами.

Проблема заключается в том, что эти волны искажаются сетью спутников на орбите Земли.

Ученые обнаружили, что почти от всех спутников V2 Starlink исходит непреднамеренное электромагнитное излучение. Это излучение примерно в 10 млн раз ярче самых слабых источников света во Вселенной.

Ведущий автор исследования говорит, что это больше похоже на свет от самых слабых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом, и свет от полной Луны.

"Так как SpaceX запускает около 40 спутников V2 Starlink каждую неделю, имеющаяся проблема становится все более серьезной", — говорит Сис Басса.

Ученые говорят, что компания Илона Маска может устранить проблему, установив стандарт для ограничения загрязнения. Такие простые меры, как экранирование батареи на спутнике, смогу существенно уменьшить испускаемое излучение.

"Очень скоро единственные созвездия, которые мы сможем видеть в ночном небе, будут созданы человеком", — добавляют ученые.

Напомним, спутники Starlink совершили 50 000 маневров уклонения в космосе. Спутники Starlink теперь совершают маневры 275 раз в день, чтобы избежать столкновения с другими космическими объектами.