У небі залишаться тільки супутники Ілона Маска: Starlink відріже Землю від решти Всесвіту

Дослідники кажуть, що супутники Starlink другого покоління буквально засліплюють радіотелескопи.

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Учені з Нідерландів стверджують, що радіохвилі від зростаючої мережі супутників Ілона Маска можуть назавжди закрити Всесвіт для людства, пише BBC.

За словами дослідників, нове покоління супутників Starlink заважають роботі радіотелескопів ще більше, ніж їхні попередні версії. У Нідерландському інституті радіоастрономії (ASTRON) заявляють, що так зване сузір'я супутників Starlink у буквальному сенсі "засліплює" радіотелескопи і заважає астрономічним дослідженням.

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Як відомо, супутники Ілона Маска забезпечують широкосмуговий інтернет по всьому світу, включно з найвіддаленішими місцями, а також в умовах війни в Україні.

Але астрономи кажуть, що все це має свою ціну, яка досить висока.

"З кожним запуском дедалі нових і нових супутників з таким високим рівнем випромінювання ми бачимо дедалі менше і менше неба. Ми намагаємося вивчати такі речі, як струмені, які викидаються чорними дірами в центрі галактик. Ми вивчаємо одні з найбільш ранніх галактик, які перебувають від нас за мільйони та мільйони світлових років, а також екзопланети", — каже директор ASTRON, професор Джессіка Демпсі.

Згідно з даними ASTRON, створювані перешкоди супутниками другого покоління (V2), перевищують у 32 рази ті, які виходили від супутників першого покоління. Загалом кількість випромінювання, що випускається, перевищує норми, які були встановлені Міжнародним союзом електрозв'язку.

Наразі на орбіті Землі на висоті близько 550 км перебуває 6402 супутники Starlink. Самі супутники також досить великі — з плоскими панелями 3 м і сонячною батареєю розміром 8 м.

Головний конкурент Ілона Маска, компанія OneWeb запустила менше ніж 1 тис. супутників. Але це далеко не межа, оскільки це сфера бізнесу, що зростає. Наприклад, компанія Amazon працює над створенням власної мережі, сподіваючись запустити не менше 3 тис. супутників у найближчі кілька років.

Очікується, що до 2030 року кількість супутників на орбіті планети перевищить 100 тис.

У рамках нещодавнього дослідження з використанням радіотелескопа LOFAR у Нідерландах, вчені вивчали далекі галактики і планети, які випромінюють світло в електромагнітному спектрі. Таке випромінювання поширюється як хвилі, і радіотелескопи можуть вловлювати такі хвилі. Саме це дає змогу астрономам отримувати зображення найдальших об'єктів у Всесвіті, які ми ніколи не зможемо побачити на власні очі.

Проблема полягає в тому, що ці хвилі спотворюються мережею супутників на орбіті Землі.

Учені виявили, що майже від усіх супутників V2 Starlink виходить ненавмисне електромагнітне випромінювання. Це випромінювання приблизно в 10 млн разів яскравіше за найслабші джерела світла у Всесвіті.

Провідний автор дослідження каже, що це більше схоже на світло від найслабших зірок, які можна побачити неозброєним оком, і світло від повного Місяця.

"Оскільки SpaceX запускає близько 40 супутників V2 Starlink щотижня, наявна проблема стає дедалі серйознішою", — каже Сіс Басса.

Вчені кажуть, що компанія Ілона Маска може усунути проблему, встановивши стандарт для обмеження забруднення. Такі прості заходи, як екранування батареї на супутнику, зможуть істотно зменшити випромінювання, що випускається.

"Дуже скоро єдині сузір'я, які ми зможемо бачити в нічному небі, будуть створені людиною", — додають учені.

Нагадаємо, супутники Starlink здійснили 50 000 маневрів ухилення в космосі. Супутники Starlink тепер здійснюють маневри 275 разів на день, щоб уникнути зіткнення з іншими космічними об'єктами.