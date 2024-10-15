Тяжелый день для Земли: к планете приблизились сразу три астероида

Один из астероидов был обнаружен за несколько дней до того, как он пролетел мимо Земли ближе, чем находится Луна.

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14 октября мимо Земли пролетели сразу три астероида, о чем сообщили ученые из NASA. Один из них был обнаружен 11 октября, и он находился ближе к нашей планете, чем Луна, пишет Daily Mail.

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Самый маленький астероид 2024 TA12, шириной примерно 4-5 метров, был обнаружен учеными 11 октября 2024 года. Он пролетел на расстоянии 307 00 км от нашей планеты. Для сравнения, расстояние до Луны составляет примерно 384 000 км.

Два других астероида, 2021 TK11 и 2024 TH3 шириной от 5 до 8 метров, пролетели мимом Земли на расстоянии 3 млн км и 4,4 млн км соответственно.

В NASA сообщили, что эти астероиды не являются потенциально опасными из-за своего маленького размера. Чтобы астероид считался опасным он должен иметь ширину не менее 150 метров. Также такой астероид должен находится от Земли на расстоянии не больше, чем 7,5 млн км.

Ученые отслеживали движение космических камней, а потому были уверены, что они не упадут на Землю, ведь риск столкновения был минимальным.

Все три астероида являются околоземными, то есть они входят в группу объектов, которые вращаются вокруг Солнца в радиусе 192 млн км, благодаря гравитационному притяжению других близлежащих планет.

По мере того, как ученые открывают больше астероидов, точность, с которой можно предсказать, где объект будет находиться через годы или десятилетия в будущем, резко возрастает. Это означает, что астрономы могут более точно определить, приблизятся ли астероиды к Земле или столкнутся с ней, предотвратив потенциальную катастрофу.

Хотя ни один из известных астероидов не представляет серьезной угрозы для Земли, NASA готовится к наихудшему сценарию, изучая околоземные космические камни.

Созданный NASA космический телескоп NEO Surveyor, запуск которого запланирован на 2027 год, будет искать и изучать потенциально опасные астероиды, которые находятся в радиусе 50 млн км от Земли.

Как уже писал Фокус, самый большой зонд NASA за 5 млрд долларов полетел к Юпитеру, но у него был сложный путь в космос. Первоначально предполагалось, что миссия Europa Clipper к Юпитеру будет запущена на ракете Space Launch System, но в итоге использовали Falcon Heavy.

Также Фокус писал о том, что исследование камней и пыли с астероида Рюгу позволило ученым получить новые доказательства того, что жизнь на Земле могла возникнуть благодаря этим космическим объектам.