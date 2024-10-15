Секретна технологія Китаю на орбіті: космос може стати недоступним для спостереження (фото)

Нові секретні китайські супутники занадто яскраві і це може стати серйозною проблемою для астрономів.

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Спостереження за китайськими секретними супутниками Qianfan, які були запущені в серпні, показують, що вони відбивають надто багато сонячного світла, а тому потенційно можуть завадити вивченню Всесвіту. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Нове угруповання китайських супутників Qianfan, про які майже нічого невідомо, настільки яскраві, що їхнє світло можна порівняти зі світлом зірок, а тому їх видно навіть неозброєним оком. Перше спостереження за цими супутниками показує, що вони можуть стати серйозною проблемою для астрономів.

Перша партія супутників угруповання Qianfan була запущена на низьку навколоземну орбіту в серпні цього року. Ці китайські інтернет-супутники мають скласти конкуренцію супутникам Starlink від компанії SpaceX. Поки що на орбіту було виведено тільки 18 супутників, але до 2030 року Китай планує створити угруповання з 15 000 апаратів.

Першу партію супутників угруповання Qianfan було запущено на низьку навколоземну орбіту в серпні цього року Фото: CCTV

Перші спостереження за китайськими супутниками показують, що вони набагато яскравіші, ніж очікувалося. За словами вчених, їхня яскравість досягає зоряної величини 4, а це приблизно стільки ж, як у більшості зірок, видимих уночі.

Міжнародний астрономічний союз рекомендує, щоб комерційні супутники мали яскравість, вищу за зоряну величину 7, а це означає, що їх не можна побачити неозброєним оком. У цьому разі супутники не створюють світлових перешкод на зображеннях космосу і не заважають спостереженням за Всесвітом.

Деякі інтернет-супутники залишають світловий слід на фотографіях космосу Фото: Live Science

Учені попереджають, що деякі супутники Qianfan планує розмістити на нижчій орбіті, а це значить, що вони будуть ще більше відбивати сонячне світло і будуть більш яскравими. Автори дослідження кажуть, що якщо яскравість китайських супутників не буде знижена, то це ставить під загрозу астрономічні спостереження.

За словами вчених, можна зменшити кількість світла, відбитого від супутників, за допомогою вбудованих дзеркал, як це зробила компанія SpaceX зі своїми супутниками Starlink другого покоління, запуск яких розпочався минулого року.

Водночас, як уже писав Фокус, інші вчені стверджують, що супутники Starlink другого покоління буквально засліплюють радіотелескопи і можуть назавжди закрити Всесвіт для людства.

Також Фокус писав про те, що до Землі наблизилися відразу три астероїди. Один із астероїдів був виявлений за кілька днів до того, як він пролетів повз Землю ближче, ніж розташовується Місяць.