Важкий день для Землі: до планети наблизилися відразу три астероїди

Один з астероїдів був виявлений за кілька днів до того, як він пролетів повз Землю ближче, ніж знаходиться Місяць.

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14 жовтня повз Землю пролетіли відразу три астероїди, про що повідомили вчені з NASA. Один із них було виявлено 11 жовтня, і він перебував ближче до нашої планети, ніж Місяць, пише Daily Mail.

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Найменший астероїд 2024 TA12, завширшки приблизно 4-5 метрів, був виявлений вченими 11 жовтня 2024 року. Він пролетів на відстані 307 00 км від нашої планети. Для порівняння, відстань до Місяця становить приблизно 384 000 км.

Два інших астероїди, 2021 TK11 і 2024 TH3 шириною від 5 до 8 метрів, пролетіли повз Землю на відстані 3 млн км і 4,4 млн км відповідно.

У NASA повідомили, що ці астероїди не є потенційно небезпечними через свій маленький розмір. Щоб астероїд вважався небезпечним він повинен мати ширину не менше 150 метрів. Також такий астероїд повинен знаходитися від Землі на відстані не більше, ніж 7,5 млн км.

Вчені відстежували рух космічних каменів, а тому були впевнені, що вони не впадуть на Землю, адже ризик зіткнення був мінімальним.

Усі три астероїди є навколоземними, тобто вони входять до групи об'єктів, які обертаються навколо Сонця в радіусі 192 млн км, завдяки гравітаційному тяжінню інших прилеглих планет.

У міру того, як вчені відкривають більше астероїдів, точність, з якою можна передбачити, де об'єкт перебуватиме через роки або десятиліття в майбутньому, різко зростає. Це означає, що астрономи можуть точніше визначити, чи наблизяться астероїди до Землі або зіткнуться з нею, запобігши потенційній катастрофі.

Хоча жоден із відомих астероїдів не становить серйозної загрози для Землі, NASA готується до найгіршого сценарію, вивчаючи навколоземні космічні камені.

Створений NASA космічний телескоп NEO Surveyor, запуск якого заплановано на 2027 рік, шукатиме й вивчатиме потенційно небезпечні астероїди, які розташовані в радіусі 50 млн км від Землі.

Як уже писав Фокус, найбільший зонд NASA за 5 млрд доларів полетів до Юпітера, але у нього був складний шлях у космос. Спочатку передбачалося, що місія Europa Clipper до Юпітера буде запущена на ракеті Space Launch System, але в підсумку використовували Falcon Heavy.

Також Фокус писав про те, що дослідження каміння і пилу з астероїда Рюгу дало змогу вченим отримати нові докази того, що життя на Землі могло виникнути завдяки цим космічним об'єктам.