Життя на Землі виникло за допомогою гостей із космосу: отримано докази

Учені вважають, що астероїди могли доставити на Землю необхідні для зародження життя інгредієнти. Це підтверджує вивчення зразків астероїда Рюгу.

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Нове дослідження надало більше доказів того, що хімічні сполуки, за допомогою яких зародилося життя на нашій планеті, були доставлені астероїдами. Такого висновку дійшли вчені після нового вивчення зразків, узятих на астероїді Рюгу. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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У 2014 році японські вчені відправили космічний апарат "Хаябуса-2" для вивчення багатого на вуглець астероїда Рюгу, який обертається навколо Сонця за приблизно такою ж орбітою, як і Земля. Космічний апарат зібрав цінні зразки з поверхні та надр астероїда і доставив їх на Землю 2020 року. Відтоді вчені провели багато досліджень зразків, щоб з'ясувати історію походження астероїда Рюгу, а також для можливого виявлення зв'язку між астероїдами і походженням життя на Землі.

Автори нового дослідження вибрали частину зразків пилу, зібраного на астероїді, і провели ретельний аналіз за допомогою рентгенівської спектрометрії, помістивши їх у вакуумну камеру. Вчені шукали докази того, що астероїди є джерелом багатьох хімічних сполук, які стали основою для життя на нашій планеті.

У результаті вчені виявили гідратований магній (тобто схильний до впливу води), амоній і фосфор. Ці елементи та сполуки відіграють ключову роль для виникнення життя. Таким чином автори дослідження зробили висновок, що подібні до Рюгу астероїди містять не лише органічні елементи та сполуки, а й сполуки та елементи в гідратованій формі, які могли сприяти появі життя на Землі. Наявність амонію в зразках особливо важлива. Під час розпаду амоній виділяє водень і азот, а ці елементи необхідні для життя.

Таким чином було отримано нові докази існуючої теорії, згідно з якою життя на Землі зародилося завдяки допомозі з космосу. Але остаточні висновки робити ще зарано і результати дослідження не є 100%-вим підтвердженням того, що перші форми життя на планеті з'явилися винятково завдяки падінням астероїдів, які доставили ключові хімічні компоненти.

Тому на основі результатів дослідження зразків з астероїда Рюгу вчені роблять лише припущення, що астероїди відіграли ключову роль у виникненні життя на Землі.

Як уже писав Фокус, ракета SpaceX зробила приголомшливі знімки Землі з космосу. Камери, встановлені на другому ступені ракети-носія Falcon 9 зробили кілька фотографій нашої планети під час запуску місії Hera до астероїда Діморф.

Також Фокус писав про те, що вчені представили ще одне рішення парадоксу Фермі, яке припускає, що ми можемо отримати повідомлення тільки від позаземних цивілізацій, які вже зникли.