Політ до пошкодженого NASA астероїда: ракета SpaceX зробила приголомшливі знімки Землі (фото)

Камери, встановлені на другому ступені ракети-носія Falcon 9, зробили кілька фотографій нашої планети під час запуску місії Hera до астероїда Діморф.

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Компанія SpaceX, ракета якої вивела в космос апарат "Hera" для вивчення наслідків зіткнення зонда NASA DART з навколоземним астероїдом Діморф, опублікувала знімки Землі з космосу. Вони були зроблені бортовими камерами другого ступеня ракети Falcon 9 у понеділок, 7 жовтня, пише Space.

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На одній з фотографій добре видно блакитну Землю, яка, здається, розташована дуже близько до сопла двигуна верхнього ступеня ракети-носія Falcon 9.

Земля виглядає меншою, ніж зазвичай на таких фотографіях, зроблених під час виходу ракети на орбіту. Річ у тім, що другий ступінь ракети компанії SpaceX попрямував до міжпланетної перехідної орбіти, де вона в кінцевому підсумку успішно відправила космічний апарат Hera до своєї мети.

На одній з фотографій добре видно блакитну Землю, яка, здається, знаходиться дуже близько до сопла двигуна верхнього ступеня ракети-носія Falcon 9 Фото: Starship

Як уже писав Фокус, 7 жовтня місія Hera вирушила вивчати навколоземний астероїд Диморф, який є супутником більшого астероїда Дідім. 2 роки тому апарат DART зіткнувся з астероїдом Диморф і трохи змінив траєкторію його обертання навколо астероїда-господаря. Таким чином було продемонстровано технологію, за допомогою якої людство зможе збивати з курсу потенційно небезпечні астероїди, які летять до Землі.

На цьому знімку видно апарат Hera на тлі Землі, не повністю освітленої Сонцем Фото: Starship

Якщо все піде за планом, то апарат Європейського космічного агентства Hera прибуде до астероїда Діморф наприкінці 2026 року. Вчені хочуть отримати підтвердження того, що орбіта астероїда була змінена, а також отримати інформацію про кратер, який залишив після удару апарат NASA.

На відео показано відділення апарата Hera від ракети-носія

Що стосується ракети Falcon 9, то в її першого ступеня не вистачило палива для безпечного повернення на Землю, адже це багаторазова ракета. Тому ця версія ракети-носія з позначенням 1061 компанії SpaceX, виконавши 23 політ у космос, завершила своє існування.

Як уже писав Фокус, рій астероїдів Судного дня пролітає поруч із Землею, і його добре видно в жовтні та листопаді. Дослідники перевірили метеорний потік Тауриди, який містить потенційно небезпечні астероїди.

Також Фокус писав про те, що вчені можуть отримати сигнал тільки від зниклих інопланетних цивілізацій. Астрофізики з'ясували, що будь-яка технологічно розвинена цивілізація, в кінцевому підсумку зникає через ті ж проблеми, з якими вже стикаються люди на Землі.