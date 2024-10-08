До астероїда, в який врізався апарат NASA, вирушила нова місія: навіщо це потрібно (відео)

Космічний апарат ЄКА має дослідити наслідки удару по астероїду Діморф для поліпшення стратегії планетарного захисту.

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У понеділок, 7 жовтня, о 17:52 за Києвом із космодрому на мисі Канаверал, штату Флорида, США, у космос було виведено апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Нега. Цей дослідницький зонд разом із двома "напарниками" полетів у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Місія ЄКА попрямувала до астероїда Діморф, у який 2022 року врізався апарат NASA DART, щоб змінити траєкторію його польоту, пише BBC.

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Космічний апарат Hera вирушив до подвійної системи, що складається з астероїдів Дідім і Диморф. Останній, шириною приблизно 160 метрів, обертається навколо більшого каменю. Ця система стала знаменитою 2 роки тому, коли апарат DART врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту. У такий спосіб вчені перевірили нову технологію захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. Тобто, в разі чого, у таких каменів можна змінити траєкторію їхнього руху. Апарат Hera тепер має перевірити наслідки удару по астероїду з близької відстані.

Космічний апарат Hera вирушив до астероїда Діморф не один, з ним полетіли ще два маленькі зонди, які допомагатимуть у дослідженні космічного каменю.

Апарат Hera, вартістю 398 млн доларів, успішно відокремився від другої ступені ракети-носія через 1 годину 16 хвилин після старту і надіслав сигнал на Землю. Тепер на нього чекає тривала подорож на відстань приблизно 11 млн км. Щоб дістатися до астероїда Діморф апарат ЄКА використає у 2025 році гравітаційну допомогу Марса і в грудні 2026 року прибуде до своєї мети.

Космічний апарат Hera після відділення від ракети-носія Falcon 9 на тлі Землі Фото: ESA

Космічний апарат Hera повинен буде вивчити розмір і глибину кратера, який залишився після удару DART. Також буде вивчено склад, масу і форму астероїда Діморф, яка, можливо, змінилася після зіткнення з зондом NASA. Одна з головних цілей місії полягає в тому, що вчені хочуть отримати підтвердження спостереженням із Землі, що в астероїда справді змінилася орбіта і такий спосіб планетарного захисту є ефективним.

Космічний апарат Hera вирушив до астероїда Діморф не один, з ним полетіли ще два маленькі зонди, які допомагатимуть у дослідженні космічного каменюки Фото: ESA

Вчені хочуть краще зрозуміти фізичні властивості та склад астероїда для того, щоб поліпшити стратегію перехоплення потенційно небезпечних для Землі каменів у майбутньому. Вважається, що в найближчі десятиліття жоден астероїд не повинен впасти на Землю, але вчені з NASA і ЄКА хочуть бути готовими до цього.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Як уже писав Фокус, створено двигун, що поглинає метали і з його допомогою космічні кораблі зможуть літати майже вічно. Космічні кораблі, оснащені інноваційним двигуном, можуть проводити дозаправку на астероїдах, що забезпечить майже нескінченну дальність польоту.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують створювати їжу для астронавтів з астероїдів і для цього потрібно використовувати бактерії.