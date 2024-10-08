К астероиду, в который врезался аппарат NASA, отправилась новая миссия: зачем это нужно (видео)

Космический аппарат ЕКА должен исследовать последствия удара по астероиду Диморф для улучшения стратегии планетарной защиты.

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В понедельник, 7 октября, в 17:52 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал, штата Флорида, США, в космос был выведен аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Herа. Этот исследовательский зонд, вместе с двумя "напарниками", полетел в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Миссия ЕКА направилась к астероиду Диморф, в который в 2022 году врезался аппарат NASA DART, чтобы изменить траекторию его полета, пишет BBC.

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Космический аппарат Hera отправился к двойной системе, состоящей из астероидов Дидим и Диморф. Последний, шириной примерно 160 метров, вращается вокруг более крупного камня. Эта система стала знаменитой 2 года назад, когда аппарат DART врезался в астероид Диморф и изменил его орбиту. Таким образом ученые проверили новую технологию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. То есть в случае чего, у таких камней можно изменить траекторию их движения. Аппарат Hera теперь должен проверить последствия удара по астероиду с близкого расстояния.

Космический аппарат Hera отправился к астероиду Диморф не один, с ним полетели еще два маленьких зонда, которые будут помогать в исследовании космического камня.

Аппарат Hera, стоимостью 398 млн долларов, успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя через 1 час 16 минут после старта и прислал сигнал на Землю. Теперь его ждет длительное путешествие на расстояние примерно 11 млн км. Чтобы добраться к астероиду Диморф аппарат ЕКА использует в 2025 году гравитационную помощь Марса и в декабре 2026 года прибудет к своей цели.

Космический аппарат Hera после отделения от ракеты-носителя Falcon 9 на фоне Земли Фото: ESA

Космический аппарат Hera должен будет изучить размер и глубину кратера, который остался после удара DART. Также будет изучен состав, масса ит форма астероида Диморф, которая возможно, изменилась после столкновения с зондом NASA. Одна из главных целей миссии состоит в том, что ученые хотят получить подтверждение наблюдениям с Земли, что у астероида действительно изменилась орбита и такой способ планетарной защиты является эффективным.

Космический аппарат Hera отправился к астероиду Диморф не один, с ним полетели еще два маленьких зонда, которые будут помогать в исследовании космического камня Фото: ESA

Ученые хотят лучше понять физические свойства и состав астероида для того, чтобы улучшить стратегию перехвата потенциально опасных для Земли камней в будущем. Считается, что в ближайшие десятилетия ни один астероид не должен упасть на Землю, но ученые из NASA и ЕКА хотят быть готовыми к этому.

Астероид Диморф Фото: NASA

Как уже писал Фокус, создан двигатель, поглощающий металлы и с его помощью космические корабли смогут летать почти вечно. Космические корабли, оснащенные инновационным двигателем, могут проводить дозаправку на астероидах, что обеспечит почти бесконечную дальность полета.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают создавать еду для астронавтов из астероидов и для этого нужно использовать бактерии.