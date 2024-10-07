Создан двигатель, поглощающий металлы: космические корабли смогут летать почти вечно (видео)

Космические корабли, оснащенные инновационным двигателем, могут проводить дозаправку на астероидах, что обеспечит почти бесконечную дальность полета.

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Космический стартап Magdrive разработал новый тип плазменного космического двигателя, который может использовать любой металл, включая железо, в качестве источника топлива. Новый двигатель, теоретически, можно заправлять во время полета. Космический корабль с таким двигателем сможет приземляться на астероидах, добывать там металлы и получать топливо для почти вечного полета космосе, пишет Interesting Engineering.

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Представители Magdrive заявили, что новый плазменный двигатель для космических полетов, названный Super Magdrive, может использовать ионы металлов для перемещения космического корабля в пространстве. Двигатель, использует солнечную энергию для зарядки конденсаторов с целью ионизации любого металла, который используется в качестве источника топлива. Конденсаторы разряжаются и это запускает сложный процесс, который создает очень плотный и очень горячий поток плазменных "пуль".

Эти "пули" затем вылетают из задней части космического корабля с помощью магнитных полей, чтобы создавать необходимую для движения вперед тягу. Но для вывода космического корабля, оснащенного двигателем Super Magdrive, на орбиту все еще понадобится обычная космическая ракета. Но как только корабль окажется в космосе, мощности двигателя хватит для дальнейшего перемещения в пространстве.

Прототип двигателя Super Magdrive Фото: interestingengineering.com

Все еще мало информации о новом двигателе предоставили представители Magdrive, но ученые из Университета Саутгемптона в настоящее время уже проводят его испытания. По словам ученых, новый двигателе может работать на любых металлах, в частности на железе, алюминии и меди. Если у корабля будет заканчиваться топливо, то он сможет приземлиться на астероиде, добыть минералы, содержащие необходимые металлы, и продолжить свое путешествие дальше.

Пока что Magdrive не рассматривает использование свое двигателя для пилотируемых миссий. В начале предлагается использовать его на исследовательских зондах, исследующих глубокий космос. А перед эти данную технологию хотят внедрить на спутниках, которые летают вокруг Земли, чтобы снизить затраты на топливо.

В следующем году планируется отправить новый плазменный двигатель на орбиту для проведения испытаний в космосе.

Как уже писал Фокус, астронавты в будущем могут начать есть астероиды. Бактерии, выращенные с помощью углеродных соединений в астероидах, можно превратить в своего рода молочный коктейль.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самый древний ветер квазара, который простирается на 7500 тысяч световых лет и уничтожает галактику, в которой находится.