Голод не тетка: астронавты в будущем могут начать есть астероиды

Бактерии, выращенные с помощью углеродных соединений в астероидах, можно превратить в своего рода молочный коктейль.

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Будущие астронавты могут иметь идеальную пищу, приготовленную из бактерий, которые выращены с помощью измельченных углеродных соединений, входящих в состав астероидов. Из этих бактерий можно приготовить, имеющий много питательных веществ, молочный коктейль, йогурт или порошок. Такую идею и ее обоснование предложили ученые в исследовании, опубликованном в International Journal of Astrobiology, пишет New Scientist.

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Хотя астронавты на Международной космической станции сейчас выращивают некоторые овощи, чтобы питаться ими, основную часть еды на орбиту доставляют с Земли. Но для пилотируемых миссий в глубокий космос такой вариант не подходит.

Поэтому ученые решили изучить использование бактерий для преобразования углеродных соединений из астероидов в съедобную пищу для астронавтов.

Пока что этот процесс не был испробован с помощью материала настоящих астероидов, но ученые провели эксперимент с использованием бактерий для расщепления пластика из использованных армейских пакетов с пайками. Для этого они нагревали пластик без кислорода (этот процесс называется пиролизом), а затем накормили им бактерии, которые питаются углеродом.

По словам ученых, если посмотреть на продукты распада пиролиза, которые, могут есть бактерии, а затем на то, что находится в астероидах, то это можно обнаружить совпадения. Поэтому ученые считают, что бактерии могут перерабатывать материал астероидов.

В результате эксперимента, ученые создали из бактерий своеобразный молочный коктейль, а также смогли создать нечто похожее на йогурт, а после высушивания — на порошок.

Хотя данный продукт может выглядеть не особенно аппетитным, ученые говорят, что бактерии хорошо походят за удовлетворения нужды в пище для человека. Анализ питательных веществ показал, что получается, по словам ученых, почти идеальная еда для астронавтов. Бактерии, которые использовали ученые, содержать много белков, углеводов и жиров.

Авторы исследования считают, что астероид шириной 500 метров мог бы кормить от 600 до 17 000 астронавтов в течение года. Точное количество зависит от того, насколько эффективно бактерии смогут переваривать углеродные соединения астероида.

Для того, чтобы началось производство астероидной еды нужно построить "огромную супермашину" в космосе, говорят ученые.

Пока что авторы исследования хотят начать тестировать свою идею с помощью метеоритов, упавших на Землю.

Как уже писал Фокус, наша галактика — это часть большей структуры, чем считалось, которая в 50 000 раз больше Млечного Пути. Исследование предполагает, что Млечный Путь является частью еще большей структуры, чем Сверхскопление галактик Ланиакеа.

Также Фокус писал о том, что на новом конкурсе, где были представлены лучшие фотографии космоса, победил снимок короны Солнца и вылетающих из нее заряженных частиц.