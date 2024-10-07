Голод не тітка: астронавти в майбутньому можуть почати їсти астероїди

Бактерії, вирощені за допомогою вуглецевих сполук в астероїдах, можна перетворити на свого роду молочний коктейль.

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Майбутні астронавти можуть мати ідеальну їжу, приготовану з бактерій, які вирощені за допомогою подрібнених вуглецевих сполук, що входять до складу астероїдів. З цих бактерій можна приготувати молочний коктейль, йогурт або порошок, що має багато поживних речовин. Таку ідею та її обґрунтування запропонували вчені в дослідженні, опублікованому в International Journal of Astrobiology, пише New Scientist.

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Хоча астронавти на Міжнародній космічній станції зараз вирощують деякі овочі, щоб харчуватися ними, основну частину їжі на орбіту доставляють із Землі. Але для пілотованих місій у глибокий космос такий варіант не підходить.

Тому вчені вирішили вивчити використання бактерій для перетворення вуглецевих сполук з астероїдів на їстівну їжу для астронавтів.

Поки що цей процес не було випробувано за допомогою матеріалу справжніх астероїдів, але вчені провели експеримент з використанням бактерій для розщеплення пластику з використаних армійських пакетів з пайками. Для цього вони нагрівали пластик без кисню (цей процес називається піролізом), а потім нагодували ним бактерії, які харчуються вуглецем.

За словами вчених, якщо подивитися на продукти розпаду піролізу, які можуть їсти бактерії, а потім на те, що знаходиться в астероїдах, то це можна виявити збіги. Тому вчені вважають, що бактерії можуть переробляти матеріал астероїдів.

У результаті експерименту вчені створили з бактерій своєрідний молочний коктейль, а також змогли створити щось схоже на йогурт, а після висушування — на порошок.

Хоча цей продукт може виглядати не особливо апетитним, вчені кажуть, що бактерії добре підходять для задоволення потреби в їжі для людини. Аналіз поживних речовин показав, що виходить, за словами вчених, майже ідеальна їжа для астронавтів. Бактерії, які використовували вчені, містять багато білків, вуглеводів і жирів.

Автори дослідження вважають, що астероїд завширшки 500 метрів міг би годувати від 600 до 17 000 астронавтів протягом року. Точна кількість залежить від того, наскільки ефективно бактерії зможуть перетравлювати вуглецеві сполуки астероїда.

Для того, щоб почалося виробництво астероїдної їжі, потрібно побудувати "величезну супермашину" в космосі, кажуть учені.

Поки що автори дослідження хочуть почати тестувати свою ідею за допомогою метеоритів, що впали на Землю.

Як уже писав Фокус, наша галактика — це частина більшої структури, ніж вважалося, яка в 50 000 разів більша за Чумацький Шлях. Дослідження припускає, що Чумацький Шлях є частиною ще більшої структури, ніж Надскупчення галактик Ланіакеа.

Також Фокус писав про те, що на новому конкурсі, де було представлено найкращі фотографії космосу, переміг знімок корони Сонця і заряджених частинок, що вилітають з неї.