Дивовижне зображення корони Сонця: оголошено найкращі знімки космосу 2024 року (фото)

Завершилося підбиття підсумків нового міжнародного конкурсу Astrophotography Prize, в якому за звання найкращих змагалися астрофотографи з усього світу.

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Хоча наша планета велика, на ній все ж таки знаходиться набагато менше об'єктів для фотозйомки, ніж у нескінченному Всесвіті, який вражає своєю красою. Нещодавно було оголошено переможців відносно нового міжнародного конкурсу Astrophotography Prize, у рамках якого було обрано найкращі фотографії космосу 2024 року, пише New Atlas.

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Конкурс Astrophotography Prize відбувся лише вдруге і в ньому взяли участь сотні астрофотографів з усього світу. Вони змагалися за перемогу в чотирьох номінаціях: "Глибокий космос", "Сонячна система", "Астропейзаж" і "Дистанційна зйомка". Також було оголошено переможця в номінації "Астрофотограф року".

Цього року переможцем став австралійський астрофотограф Філ Гарт, який зробив приголомшливий знімок корони Сонця під час сонячного затемнення. На знімку зображені потоки заряджених частинок, які виходять із Сонця. Їх зазвичай не видно, адже яскравість самого Сонця їх затьмарює. Тільки під час затемнення їх можна побачити ненадовго. Сама корона Сонця, тобто верхня частина атмосфери нашої зірки, також видима тільки під час затемнення.

Гарт заявив, що ця фотографія нагадує йому соняшник у небі, де видно викиди сонячної корони, які петляють над закрученими протуберанцями.

Гарт заявив, що ця фотографія нагадує йому соняшник у небі Фото: New Atlas

Переможців у кожній номінації та володаря звання "Астрофотограф року" обирали фахівці в астрофотографії. У першому турі кожен знімок оцінювали за 100-бальною шкалою. Після цього було обрано 25 найкращих фотографій із кожної категорії, які вирушили до другого туру. Далі в прямому ефірі в YouTube кожній фотографії присуджували бали. Після цього в кожній категорії було обрано переможця і двох призерів, а також абсолютного переможця конкурсу.

Представники журі конкурсу заявили, що цього року були представлені деякі з найбільш вражаючих астрофотографій, які вони коли-небудь бачили.

Серед фотографій, які перемогли у своїх номінаціях, можна виділити знімок комети C/2021 A1. На цьому знімку, зробленому Джеральдом Реманном у Намібії, зафіксовано одну з найбільш вражаючих комет за останні роки, всього за кілька місяців до її розпаду.

Знімок комети C/2021 A1 Фото: New Atlas

З найкращими зображеннями космосу в рамках конкурсу Astrophotography Prize можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

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