Метеорний потік Драконіди 2024: коли можна побачити "падаючі зірки" з "хвоста змії" (фото)

Драконіди є не найактивнішим метеорним потоком, проте можна буде побачити приблизно 10 метеорів, що падають, на годину.

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Метеорні потоки часто називають "падаючими зірками", адже метеори, що згорають в атмосфері Землі, виділяють яскраве світло і залишають після себе не менш яскраві світлові смуги. Звичайно ж ніякі зірки не падають на нашу планету, просто Земля щорічно проходить через уламки різних комет, зокрема це стосується і метеорного потоку Драконіди, пише Live Science.

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Метеорний потік Драконіди, як і всі метеорні потоки, є уламками комет, які залишилися після того, як ці крижані об'єкти підлетіли близько до Сонця. Джерелом Драконід є короткоперіодична комета 21P/Джакобіні — Ціннера, яка здійснює повний оберт навколо Сонця за 6,5 років.

Знімок комети 21P/Джакобіні — Циннера Фото: Wikipedia

Щороку на початку жовтня Земля проходить через метеорний потік Драконіди. Цього року пік активності метеорного потоку Драконіди буде добре видно вночі 8 і 9 жовтня.

Хоча Драконіди є не найпотужнішим і не найяскравішим метеорним потоком, все ж вони мають одну важливу особливість. Якщо більшість метеорних потоків добре видно тільки перед сходом Сонця, то Драконіди можна спостерігати відразу ж після настання темряви, тобто практично всю ніч.

Цього року пік активності метеорного потоку Драконіди буде добре видно вночі 8 і 9 жовтня Фото: Live Science

Як і решта метеорних потоків Драконіди отримали свою назву через місце в космосі, з якого, здається, вони прилітають на Землю. Йдеться про сузір'я Дракон, яке завжди видно за ясного неба в Північній півкулі. Сузір'я Дракон є одним із найбільших у небі Північної півкулі і найкраще візуалізується в цю пору року як зигзагоподібний хвіст змії над Великою Ведмедицею на північно-північному заході нічного неба.

Драконіди є змінним метеорним потоком, а тому вони рідко показують дуже велику активність. Очікується, що цього року можна буде побачити приблизно 10 метеорів, що падають, на годину.

З огляду на те, що 8 і 9 жовтня Місяць перебуватиме у зростаючій фазі, то його світло не має заважати спостереженню за метеорним потоком.

Фокус також писав про те, як далеко знаходиться Місяць і чому ця відстань непостійна. Насправді відстань від Землі до Місяця змінюється залежно від того, де супутник нашої планети перебуває на своїй еліптичній орбіті.

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили дивну галактику в ранньому Всесвіті, яка перебуває на проміжній стадії еволюції між давнішими галактиками та сучасними. Цікаво, що світло зірок у цій галактиці затьмарює собою світло міжзоряного газу і цьому є пояснення.