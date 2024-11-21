Земля нагрівається з найвищою швидкістю в історії: знайдено факти, що вказують на це (фото)

Дослідники дійшли висновку, що наша планета з кожним роком стає все "гарячішою" і це відбувається з безпрецедентною швидкістю.

Сьогодні вчені невпинно твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою, і попереджають, що наслідки будуть катастрофічними не тільки для людей, а й усього живого на планеті. Але з якою швидкістю насправді нагрівається Земля? Вчені вважають, що з безпрецедентною, пише Science Alert.

У вересні 1933 року американський метеоролог Джозеф Кінсер зацікавився: чи змінюється земний клімат? Вивчивши тенденції у виміряних температурах по всій земній кулі, Кінсер дійшов висновку, що світ стає значно теплішим, але метеоролог не називав причину цього процесу.

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Кілька років по тому, в 1938 році, британський інженер Гай Каллендар довів, що середня приземна температура підвищилася приблизно на 0,3°C за попередні 50 років. Вчений вважав, що таке зростання показників значною мірою було викликане підвищенням рівня вуглекислого газу в земній атмосфері через спалювання вугілля. Висновок ґрунтувався на ранніх теоріях парникового ефекту.

Сьогодні вчені використовують дані, отримані з тисяч наземних метеостанцій, супутників і кораблів, об'єднуючи їх із моделями для прогнозування погоди. Це допомагає створити послідовну картину того, як клімат Землі змінювався день у день десятиліття за десятиліттям.

Спостереження показують, що останні два роки, 2023-й і 2024-й, стали найспекотнішими за всю історію спостережень із середини ХІХ століття і приблизно на 1,5°C вищими за температуру ранньої індустріальної епохи. Таким чином, знадобилося століття, щоб земна куля потеплішала на перші 0,3°C, але світ потеплішав на 1°C лише за останні 60 років. Висновок простий: Земля стає дедалі спекотнішою і нагрівається дедалі швидше.

Що ж є причиною такого швидкого глобального потепління планети? По-перше, на думку вчених, це викиди парникових газів людства. Якщо кількість парникових газів, які ми викидаємо, збільшується, то швидкість, з якою світ стає спекотнішим, прискорюється. Таким чином, скорочення викидів, на жаль, не скасує потепління планети, але, як вважають вчені, сповільнить його. І лише після того, як викиди стануть нульовими, очікується, що глобальна температура планети стабілізується.

Земля, ймовірно, нагрівається найшвидшими темпами за всю історію спостережень Фото: National Centre for Atmospheric Science

Але є й інші чинники, внаслідок чого земна куля не нагрівалася з однаковою швидкістю з плином часу. Наприклад, швидкість глобального потепління була досить рівномірною і становила 0,2°C за десятиліття з 1970-го до теперішнього часу, що набагато швидше, ніж у будь-який інший період до цього. Останні два роки можуть вказувати на те, що швидкість прискорюється, але вчені не беруться стверджувати напевно.

До 1970 року був період невеликого глобального похолодання через швидке збільшення кількості відбивних аерозольних частинок, що додаються в атмосферу, також через спалювання викопного палива. У 1960-х роках стартувала політика чистого повітря, що зменшило охолоджувальний вплив. До Другої світової війни переважали природні зміни клімату з дуже повільним потеплінням від ранньої індустріалізації.

Утім, дослідження показують, що світ зовсім не нагрівався однаково в усіх регіонах. Дані вказують на те, що суша нагрівалася швидше, ніж у середньому по світу, тоді як океани — повільніше. Нові дані вказують на те, що сьогодні регіоном, який найшвидше нагрівається, є Арктика — вона нагрівається вчетверо швидше, ніж у середньому по світу.

За словами професора кліматології в Університеті Редінга Еда Гокінса, стійке тепло протягом останніх двох років вельми здивувало вчених. Однак дослідники прогнозують, що 2025 рік, імовірно, буде прохолоднішим за 2024-й — причиною тому є перехід від Ель-Ніньйо до Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану.

Прогнозується, що світ перевищить 1,5°C потепління як довгострокове середнє значення десь у наступному десятилітті або близько того. Кліматологи вважають, що майбутнє планети насправді залежить від того, які кроки будуть зроблені нами в наступні кілька років.

Раніше Фокус писав про те, що Земля нагріється вдвічі сильніше, ніж прогнозували в минулому.