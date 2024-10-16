Земля закипає з тією самою швидкістю, що й раніше: вчені заперечують "стрибок" глобального потепління

Попри те, що останніми роками було побито одразу кілька температурних рекордів, учені зазначають, що темпи глобального потепління планети не прискорювалися.

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В останні кілька років було безліч повідомлень про температурні рекорди: 2023 рік визнали найспекотнішим в історії, а 2024, імовірно, зможе побити цей рекорд. І все ж вчені не виявили нічого, щоб вказувало на те, що темпи закипання Землі прискорилися, пише Daily Mail.

Багато людей думають, що температурні рекорди є доказом того, що темпи глобального потепління планети неймовірно прискорилися за останні 15 років, що і стало причиною більш екстремальної погоди. Але в новому дослідженні британські вчені з Ланкастерського університету виявили, що немає жодних статистичних доказів цього так званого "сплеску" або "стрибка".

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Під час дослідження вчені вивчили довгострокові глобальні температури поверхні з моменту початку реєстрації в 1850 році й не знайшли жодних доказів сплеску з 1970-х років. Водночас учені згодні з тим, що антропогенне глобальне потепління відбувається, але воно не "злітає" статистично, як стверджують деякі.

Не секрет, що в останні кілька років у всьому світі спостерігалися рекордні хвилі тепла. Минулий рік був офіційно найспекотнішим роком з моменту початку світових рекордів у 1850 році, тоді як 10 найтепліших років в історії спостережень припали на останнє десятиліття.

Водночас нова робота вчених виявила відсутність статистичних даних про збільшення швидкості потепління, яку можна було б назвати "сплеском". За словами співавторки дослідження, професорки Ребеки Каллік, проблема полягає в тому, що раніше просто не було суворого стратегічного опрацювання або доказів.

Команда зосередилася на вивченні "глобальної середньої температури поверхні" Землі (GMST) — показнику, який широко вивчається для моніторингу зміни клімату. Як правило, цей показник реєструється за допомогою метеозондів, радарів, кораблів і буїв, а також супутників.

Експерти вивчили GMST із чотирьох основних агентств, які відстежують середню температуру поверхні Землі за останні понад 170 років:

NASA;

Національна асоціація океанічних і атмосферних досліджень (NOAA);

Берклі;

HadCRUT у Великій Британії.

Результати показують, що GMST справді зростає в довгостроковій перспективі, проте в короткостроковій — вона має тенденцію коливатися через природні явища, наприклад, виверження вулканів або присутність Ель-Ніньйо в Тихому океані. Тому команда вважала "сплеск" потепління статистично виявленим, якщо він перевищив і підтримував рівень, вищий за ці тимчасові коливання, протягом тривалого проміжку часу.

Після врахування короткострокових коливань GMST сплеск потепління "не міг би бути надійно виявлений" у будь-який час після 1970 року — такого висновку дійшла команда. Простими словами, Земля дійсно закипає, але цього не відбувається посиленими темпами, як можна було б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що 20 з 35 показників придатності до життя на межі.