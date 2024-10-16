Земля закипает с той же скоростью, что и раньше: ученые отрицают "скачок" глобального потепления

Несмотря на то, что в последние годы было побито сразу несколько температурных рекордов, ученые отмечают, что темпы глобального потепления планеты не ускорялись.

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В последние несколько лет было множество сообщений о температурных рекордах: 2023 год признали самым жарким в истории, а 2024, вероятно, сможет побить этот рекорд. И все же ученые не обнаружили ничего, чтобы указывало на то, что темпы закипания Земли ускорились, пишет Daily Mail.

Многие люди думают, что температурные рекорды являются доказательством того, что темпы глобального потепления планеты невероятно ускорились за последние 15 лет, что и стало причиной более экстремальной погоды. Но в новом исследовании британские ученые из Ланкастерского университета обнаружили, что нет никаких статистических доказательств этого так называемого "всплеска" или "скачка".

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В ходе исследования ученые изучили долгосрочные глобальные температуры поверхности с момента начала регистрации в 1850 году и не нашли никаких доказательств всплеска с 1970-х годов. В то же время ученые согласны с тем, что антропогенное глобальное потепление происходит, но оно не "взлетает" статистически, как утверждают некоторые.

Не секрет, что в последние несколько лет во всем мире наблюдались рекордные волны тепла. Прошлый год был официально самым жарким годом с момента начала мировых рекордов в 1850 году, в то время как 10 самых теплых лет в истории наблюдений пришлись на последнее десятилетие.

В то же время новая работа ученых выявила отсутствие статистических данных об увеличении скорости потепления, которую можно было бы назвать "всплеском". По словам соавтора исследования, профессора Ребекки Каллик, проблема заключается в том, что ранее попросту не было строгой стратегической обработки или доказательств.

Команда сосредоточилась на изучении "глобальной средней температуры поверхности" Земли (GMST) — показателе, который широко изучается для мониторинга изменения климата. Как правило, этот показатель регистрируется с помощью метеозондов, радаров, кораблей и буев, а также спутников.

Эксперты изучили GMST из четырех основных агентств, которые отслеживают среднюю температуру поверхности Земли за последние более 170 лет:

NASA;

Национальная ассоциация океанических и атмосферных исследований (NOAA);

Беркли;

HadCRUT в Великобритании.

Результаты показывают, что GMST действительно растет в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочной — она имеет тенденцию колебаться из-за природных явлений, например, извержения вулканов или присутствия Эль-Ниньо в Тихом океане. Поэтому команда посчитала "всплеск" потепления статистически обнаруживаемым, если он превысил и поддерживал уровень выше этих временных колебаний в течение длительного периода времени.

После учета краткосрочных колебаний GMST всплеск потепления "не мог бы быть надежно обнаружен" в любое время после 1970 года — к такому заключению пришла команда. Простыми словами, Земля действительно закипает, но этого не происходит усиленными темпами, как можно было бы предположить.

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