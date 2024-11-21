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Технологии и наука

Земля нагревается с самой высокой скоростью в истории: найдены факты, указывающие на это (фото)

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Фото: Grant Faint/Getty Images | Планета нагревается с беспрецедентной скоростью

Исследователи пришли к выводу, что наша планета с каждым годом становится все "горячее" и это происходит с беспрецедентной скоростью.

Сегодня ученые неустанно твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой, и предупреждают, что последствия будут катастрофичными не только для людей, но и всего живого на планете. Но с какой скоростью в действительности нагревается Земля? Ученые считают, что с беспрецедентной, пишет Science Alert.

В сентябре 1933 года американский метеоролог Джозеф Кинсер задался вопросом: меняется ли земной климат? Изучив тенденции в измеренных температурах по всему земному шару, Кинсер пришел к выводу, что мир становится значительно теплее, но метеоролог не называл причину этого процесса.

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Несколько лет спустя, в 1938 году, британский инженер Гай Каллендар доказал, что средняя приземная температура повысилась примерно на 0,3°C за предыдущие 50 лет. Ученый полагал, что такой рост показателей в значительной степени был вызван повышением уровня углекислого газа в земной атмосфере из-за сжигания угля. Вывод основывался на ранних теориях парникового эффекта.

Сегодня ученые используют данные, полученные с тысяч наземных метеостанций, спутников и кораблей, объединяя их с моделями для прогнозирования погоды. Это помогает создать последовательную картину того, как климат Земли менялся изо дня в день десятилетие за десятилетием.

Наблюдения показывают, что последние два года, 2023-й и 2024-й, стали самыми жаркими за всю историю наблюдений с середины 19 века и примерно на 1,5°C выше температуры ранней индустриальной эпохи. Таким образом, потребовалось столетие, чтобы земной шар потеплел на первые 0,3°C, но мир потеплел на 1°C всего за последние 60 лет. Вывод прост: Земля становится все жарче и нагревается все быстрее.

Что же является причиной столь быстрого глобального потепления планеты? Во-первых, по мнению ученых, это выбросы парниковых газов человечества. Если количество парниковых газов, которые мы выбрасываем, увеличивается, то скорость, с которой мир становится жарче, ускоряется. Таким образом, сокращение выбросов, увы, не отменит потепление планеты, но, как полагают ученые, замедлит его. И лишь после того, как выбросы станут нулевыми, ожидается, что глобальная температура планеты стабилизируется.

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Земля, вероятно, нагревается самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений
Фото: National Centre for Atmospheric Science

Но, есть и другие факторы в результате земной шар не нагревался с одинаковой скоростью с течением времени. Например, скорость глобального потепления была довольно равномерной и составляла 0,2 °C за десятилетие с 1970 года по настоящее время, что намного быстрее, чем в любой другой период до этого. Последние два года могут указывать на то, что скорость ускоряется, но ученые не берутся утверждать наверняка.

До 1970 года был период небольшого глобального похолодания из-за быстрого увеличения количества отражающих аэрозольных частиц, добавляемых в атмосферу, также из-за сжигания ископаемого топлива. В 1960-х годах стартовала политика чистого воздуха, что уменьшило охлаждающее влияние. До Второй мировой войны преобладали естественные изменения климата с очень медленным потеплением от ранней индустриализации.

Впрочем, исследования показывают, что мир вовсе не нагревался одинаково во всех регионах. Данные указывают на то, что суша нагревалась быстрее, чем в среднем по миру, в то время, как океаны — медленнее. Новые данные указывают на то, что сегодня наиболее быстро нагревающимся регионом является Арктика — она нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

По словам профессора климатологии в Университете Рединга Эда Хокинса, устойчивое тепло в течение последних двух лет весьма удивило ученых. Однако исследователи прогнозируют, что 2025 год, вероятно, будет более прохладным, чем 2024 — причиной тому переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

Прогнозируется, что мир превысит 1,5°C потепления как долгосрочное среднее значение где-то в следующем десятилетии или около того. Климатологи считают, что будущее планеты в действительности зависит от того, какие шаги будут предприняты нами в следующие несколько лет.

Ранее Фокус писал о том, что Земля нагреется вдвое сильнее, чем прогнозировали в прошлом.