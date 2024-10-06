Особливість супутника Землі: як далеко знаходиться Місяць і чому ця відстань непостійна

Насправді відстань від Землі до Місяця змінюється залежно від того, де супутник нашої планети перебуває на своїй еліптичній орбіті.

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Як далеко розташований Місяць від Землі? Може здатися, що це питання з простою відповіддю. Але відстань між Землею і нашим найближчим сусідом постійно змінюється, пише Live Science.

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За словами Крейга Хардгроува з Університету штату Аризона, США, звичайною вважається, що середня відстань від Місяця до Землі становить 384 400 км. Але орбіта, за якою супутник Землі обертається навколо нашої планети є еліптичною, а тому відстань до Місяця постійно змінюється.

Річ у тім, що під час руху по орбіті навколо Землі Місяць опиняється або в найближчій точці до нашої планети, або в найвіддаленішій. За словами вченого, у найближчій точці до Землі Місяць перебуває на відстані приблизно 356 470 км, а в найдальшій — на відстані 405 600 км.

Ця відстань настільки велика, що якщо розмістити Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун на одній лінії між Землею і Місяцем, то вони всі б помістилися там. Якщо взяти розміри всіх цих семи планет, розташованих у ряд, то вийде відстань приблизно в 380 016 км.

Відстань до Місяця вдалося точно визначити завдяки астронавтам місій "Аполлон", які літали на супутник Землі з 1969 до 1972 року, каже Гардгроув. Астронавти розмістили на Місяці спеціальні відбивачі, на які вчені й зараз можуть направити потужні лазери та вимірювати швидкість їхнього відбиття. Таким чином визначається відстань від Місяця до Землі.

Насправді відстань від Землі до Місяця змінюється залежно від того, де супутник нашої планети перебуває на своїй еліптичній орбіті Фото: Live Science

За словами вченого, коли Місяць перебуває найближче до Землі, то він відбиває на 30% більше сонячного світла і має приблизно на 14% більший вигляд, ніж, коли він перебуває найдалі від нашої планети.

За словами Хардгроува, у більшості випадків середня відстань між Землею і Місяцем є досить точною для того, щоб представити її широкій публіці. Але під час планування місій на Місяць, і особливо це стосується посадки космічного апарату на його поверхню, потрібні точніші вимірювання.

На щастя зміна у відстані до Місяця не є великою проблемою для вчених під час планування місій порівняно зі змінами відстаней до Марса, що розташований за 56 млн км від нас.

Нині вважається, що на початку своєї історії, понад 4 млрд років тому, Місяць перебував набагато ближче до Землі, а зараз він віддаляється від нас щороку приблизно на 3 см.

Як уже писав Фокус, ракети з ядерним двигуном доставлять людей на Марс набагато швидше, але все не так просто. За словами вчених, проектування ядерних реакторів для ракет, здатних швидко долетіти до Марса, є нелегким завданням.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що насправді Місяць притягнула до себе Земля, коли той пролітав повз. Тобто Місяць, згідно з новою теорією, не виник внаслідок зіткнення Землі з великим кам'янистим об'єктом понад 4 млрд років тому.