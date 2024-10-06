Особенность спутника Земли: как далеко находится Луна и почему это расстояние непостоянно

На самом деле расстояние от Земли до Луны меняется в зависимости от того, где спутник нашей планеты находится на своей эллиптической орбите.

Related video

Как далеко находится Луна от Земли? Может показаться, что это вопрос с простым ответом. Но расстояние между Землей и нашим ближайшим соседом постоянно меняется, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Крейга Хардгроува из Университета штата Аризона, США, обычной считается, что среднее расстояние от Луны до Земли составляет 384 400 км. Но орбита, по которой спутник Земли вращается вокруг нашей планеты является эллиптической, а потому расстояние до Луны постоянно меняется.

Дело в том, что во время движения по орбите вокруг Земли Луна оказывается либо в ближайшей точке к нашей планете, либо в самой отдаленной. По словам ученого, в самой близкой точке к Земле Луна находится на расстоянии примерно 356 470 км, а в самой далекой – на расстоянии 405 600 км.

Это расстояние настолько большое, что если разместить Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун на одной линии между Землей и Луной, то они все бы поместились там. Если взять размеры всех этих семи планет, расположенных в ряд, то получится расстояние примерно в 380 016 км.

Расстояние до Луны удалось точно определить благодаря астронавтам миссий "Аполлон", которые летали на спутник Земли с 1969 по 1972 год, говорит Хардгроув. Астронавты разместили на Луне специальные отражатели, на которые ученые и сейчас могут направить мощные лазеры и измерять скорость их отражения. Таким образом определяется расстояние от Луны до Земли.

На самом деле расстояние от Земли до Луны меняется в зависимости от того, где спутник нашей планеты находится на своей эллиптической орбите Фото: Live Science

По словам ученого, когда Луна находится ближе всего к Земле, то она отражает на 30% больше солнечного света и выглядит примерно на 14% больше, чем, когда она находится дальше всего от нашей планеты.

По словам Хардгроува, в большинстве случаев среднее расстояние между Землей и Луной является достаточно точным для того, чтобы представить его широкой публике. Но при планировании миссий на Луну, и особенно это касается посадки космического аппарата на ее поверхность, требуются более точные измерения.

К счастью изменение в расстоянии до Луны не является большой проблемой для ученых при планировании миссий по сравнению с изменениями расстояний до Марса, который находится в 56 млн км от нас.

Сейчас считается, что в начале своей истории, более 4 млрд лет назад, Луна находилась гораздо ближе к Земле, а сейчас она отдаляется от нас ежегодно примерно на 3 см.

Как уже писал Фокус, ракеты с ядерным двигателем доставят людей на Марс намного быстрее, но все не так просто. По словам ученых, проектирование ядерных реакторов для ракет, способных быстро долететь до Марса, является нелегкой задачей.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что на самом деле Луну притянула к себе Земля, когда та пролетала мимо. То есть Луна, согласно новой теории, не возникла в результате столкновения Земли с крупным каменистым объектом более 4 млрд лет назад.