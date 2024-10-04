Виявлено дивну галактику: може розкрити таємницю зниклих перших зірок Всесвіту (фото)

В унікальній галактиці міжзоряний газ випромінює більше світла, ніж зірки і це дуже дивно.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили в ранньому Всесвіті дивну галактику. Вона вже існувала приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху і має унікальну особливість. У галактиці під назвою GS-NDG-9422 міжзоряний газ випромінює набагато більше світла, ніж самі зірки. Ця галактика може спричинити революцію в розумінні еволюції галактик і дати ключ до розкриття таємниці зниклих найперших зірок у Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише IFLScience.

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Найперші зірки у Всесвіті, відомі як зоряне населення III (більш сучасні зірки, зокрема й Сонце, належать до зоряного населення I, адже астрономи в цьому випадку ведуть відлік у зворотному порядку) ніхто ніколи не бачив. Вважається, що ці зірки повністю складалися тільки з водню і гелію і були величезними, в тисячі разів більшими за Сонце. З огляду на таку величезну масу, перші зірки занадто швидко спалювали водень у ядрі, що призводило до припинення термоядерного синтезу та смерті цих гіпотетичних об'єктів. Перші зірки вибухнули надновими дуже давно, а тому астрономи не змогли їх виявити. Водночас перші зірки були надзвичайно гарячими і саме в цьому плані спостерігається зв'язок між ними та галактикою GS-NDG-9422.

Хоча в цій галактиці не виявлено зірок населення III, вона містить надзвичайно гарячий міжзоряний газ. Пояснити це явище за допомогою сучасного зоряного населення не можна, але, якщо зірки мають вищу температуру, то вони могли б нагріти газ до такої міри, що він став би затьмарювати своїм світлом сяйво зірок.

Звичайні сучасні масивні зірки мають температуру поверхні від 40 000 до 50 000 градусів Цельсія, що у 8-9 разів більше за температуру поверхні Сонця. У галактиці GS-NDG-9422 вчені виявили більш гарячі масивні зірки з температурою понад 80 000 градусів Цельсія. Це означає, що зірки своїм випромінюванням нагрівають міжзоряний газ незвичайним чином. За словами вчених, ці зірки відрізняються від більш сучасних зірок і це не дивно, адже в ранньому Всесвіті умови були іншими.

Фото: NASA

Гарячий газ, який затьмарює зірки, являє собою очікувану особливість галактик із зоряним населенням III. З огляду на те, що таких зірок у галактиці GS-NDG-9422 не знайшли, то астрономи дійшли висновку, що цей об'єкт є прикладом проміжної еволюційної стадії між сучасними галактиками та давнішими з найпершими зірками.

Вчені вважають, що в цій галактиці мільярди років тому протягом короткого періоду часу відбувалося інтенсивне утворення дуже масивних зірок, які змогли нагріти міжзоряний газ.

Ці екзотичні зірки можуть стати ключем до розуміння того, як галактики із зоряним населенням III перетворилися на галактики, які ми бачимо зараз.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що на Місяці є більше води, ніж вважалося. Новий аналіз даних місячного орбітального апарату показує наявність великих покладів водяного льоду на супутнику Землі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайний об'єкт у Сонячній системі, який схожий і на астероїд, і на комету. Цей об'єкт загадково випускає струмені чадного та вуглекислого газу.