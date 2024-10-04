На Місяці міститься більше води, ніж вважалося: що виявили вчені (фото)

Новий аналіз даних місячного орбітального апарату показує існування великих покладів водяного льоду на супутнику Землі.

Related video

Учені провели новий аналіз даних, зібраних орбітальним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, і дійшли висновку, що на поверхні Місяця в особливих місцях міститься більше води у вигляді льоду, ніж передбачалося раніше. Водяний лід має величезне значення для майбутніх пілотованих місій на Місяць. З нього можна створювати воду для пиття, а також можна розділити воду на кисень і водень для отримання ракетного палива, енергії та повітря для дихання. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вважається, що вода на Місяць потрапила завдяки ударам комет і астероїдів, або ж у вигляді пари вийшла з надр супутника Землі на поверхню, а можливо, вона з'явилася внаслідок хімічної реакції між киснем у місячному реголіті та воднем у сонячному вітрі.

Минулі дослідження показали, що поклади водяного льоду знаходяться в постійно затінених регіонах Місяця в районі Південного полюса. Зокрема, поклади льоду були виявлені в декількох кратерах і западинах. У ці місця ніколи не потрапляє сонячне світло і вода в замороженому вигляді зберігається там протягом мільярдів років. Передбачається, що обсягу води достатньо, щоб забезпечити виробництво необхідних продуктів для підтримки довгострокової присутності людей на Місяці.

На цій ілюстрації показано розподіл постійно затінених регіонів (синій колір) на Місяці Фото: NASA

Тепер же вчені з'ясували, що поклади водяного льоду широко поширені не тільки в районі Південного полюса Місяця, а й далі, принаймні до 77 градусів південної широти. Вчені кажуть, що там також знаходяться постійно затінені регіони.

Автори дослідження склали попередню карту покладів водяного льоду, яка показує, де можна з більшою ймовірністю знайти воду. За словами вчених, найбільша концентрація льоду знаходиться в найхолодніших ділянках на Місяці з температурою нижче мінус 198 градусів Цельсія.

Точно визначити об'єм покладів льоду поки що не вдалося, але вчені припускають, що на кожен квадратний метр поверхні, що знаходиться над покладами льоду, повинно знаходитися приблизно 5 літрів замороженої води на глибині до 1 метра.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA значно постраждав після 12 років перебування на Марсі. На нових фото, зроблених бортовими камерами марсохода Curiosity, видно, що колеса роботизованого апарату сильно пошкоджені.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нові особливості Великої червоної плями на Юпітері завдяки космічному телескопу Вебб.