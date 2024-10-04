На Луне находится больше воды, чем считалось: что обнаружили ученые (фото)

Новый анализ данных лунного орбитального аппарата показывает существование обширных залежей водяного льда на спутнике Земли.

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Ученые провели новый анализ данных, собранных орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, и пришли к выводу, что на поверхности Луны в особенных местах находится больше воды в виде льда, чем предполагалось ранее. Водяной лед имеет огромное значение для будущих пилотируемых миссий на Луну. Из него можно создавать воду для питься, а также можно разделить воду на кислород и водород для получения ракетного топлива, энергии и воздуха для дыхания. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Phys.

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Считается, что вода на Луну попала благодаря ударам комет и астероидов, или же в виде пара вышла из недр спутника Земли на поверхность, а может быть она появилась в результате химической реакции между кислородом в лунном реголите и водородом в солнечном ветре.

Прошлые исследование показали, что залежи водяного льда находятся в постоянно затененных регионах Луны в районе Южного полюса. В частности, залежи льда были обнаружены в нескольких кратерах и впадинах. В эти места никогда не попадает солнечный свет и вода в замороженном виде хранится там в течение миллиардов лет. Предполагается, что объема воды достаточно, чтобы обеспечить производство необходимых продуктов для поддержания долгосрочного присутствия людей на Луне.

На этой иллюстрации показано распределение постоянно затененных регионов (синий цвет) на Луне Фото: NASA

Теперь же ученые выяснили, что залежи водяного льда широко распространены не только в районе Южного полюса Луны, но и дальше, по крайней мере до 77 градусов южной широты. Ученые говорят, что там также находятся постоянно затененные регионы.

Авторы исследования составили предварительную карту залежей водяного льда, которая показывает, где можно с большей вероятностью найти воду. По словам ученых, самая большая концентрация льда находится в самых холодных участках на Луне с температурой ниже минус 198 градусов Цельсия.

Точно определить объем залежей льда пока не удалось, но ученые предполагают, что на каждый квадратный метр поверхности, которая находится над залежами льда, должно находится примерно 5 литров замороженной воды на глубине до 1 метра.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA значительно пострадал после 12 лет пребывания на Марсе. На новых фотографиях, сделанных бортовыми камерами марсохода Curiosity, видно, что колеса роботизированного аппарата сильно повреждены.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новые особенности Большого красного пятна на Юпитере благодаря космическому телескопу Уэбб.