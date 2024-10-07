Створено двигун, що поглинає метали: космічні кораблі зможуть літати майже вічно (відео)

Космічні кораблі, оснащені інноваційним двигуном, можуть проводити дозаправку на астероїдах, що забезпечить майже нескінченну дальність польоту.

Related video

Космічний стартап Magdrive розробив новий тип плазмового космічного двигуна, який може використовувати будь-який метал, включно із залізом, як джерело палива. Новий двигун, теоретично, можна заправляти під час польоту. Космічний корабель із таким двигуном зможе приземлятися на астероїдах, видобувати там метали і отримувати паливо для майже вічного польоту космосі, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Представники Magdrive заявили, що новий плазмовий двигун для космічних польотів, названий Super Magdrive, може використовувати іони металів для переміщення космічного корабля в просторі. Двигун використовує сонячну енергію для зарядки конденсаторів з метою іонізації будь-якого металу, який використовується як джерело палива. Конденсатори розряджаються і це запускає складний процес, який створює дуже щільний і дуже гарячий потік плазмових "куль".

Ці "кулі" потім вилітають із задньої частини космічного корабля за допомогою магнітних полів, щоб створювати необхідну для руху вперед тягу. Але для виведення космічного корабля, оснащеного двигуном Super Magdrive, на орбіту все ще знадобиться звичайна космічна ракета. Але щойно корабель опиниться в космосі, потужності двигуна вистачить для подальшого переміщення в просторі.

Прототип двигуна Super Magdrive Фото: interestingengineering.com

Все ще мало інформації про новий двигун надали представники Magdrive, але вчені з Університету Саутгемптона наразі вже проводять його випробування. За словами вчених, новий двигун може працювати на будь-яких металах, зокрема на залізі, алюмінії та міді. Якщо в корабля закінчуватиметься паливо, то він зможе приземлитися на астероїді, добути мінерали, що містять необхідні метали, і продовжити свою подорож далі.

Поки що Magdrive не розглядає використання свого двигуна для пілотованих місій. На початку пропонується використовувати його на зондах, які досліджують глибокий космос. А перед цим цю технологію хочуть впровадити на супутниках, які літають навколо Землі, щоб знизити витрати на паливо.

Наступного року планується відправити новий плазмовий двигун на орбіту для проведення випробувань у космосі.

Як уже писав Фокус, астронавти в майбутньому можуть почати їсти астероїди. Бактерії, вирощені за допомогою вуглецевих сполук в астероїдах, можна перетворити на свого роду молочний коктейль.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найдавніший вітер квазара, який простягається на 7 500 тисяч світлових років і знищує галактику, в якій знаходиться.