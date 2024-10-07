Вбивця галактик: у ранньому Всесвіті виявлено вітер, що дме зі швидкістю 7,6 млн км/год (фото)

Астрономи виявили найдавніший приклад величезного вітру галактичних масштабів, який створює надмасивна чорна діра.

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За допомогою космічного телескопа Вебб вчені виявили найдавніший вітер галактичних масштабів, який вилітає з яскравого квазара. Цей вітер виштовхує газ і пил зі своєї рідної галактики, що призводить до того, що галактика стає мертвою. Тобто в ній припиняється народження нових зірок. Результати дослідження опубліковані в журналі на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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У центрах усіх великих галактик розташовані надмасивні чорні діри, що мають неймовірно величезну масу. Вона може варіюватися в діапазоні від кількох мільйонів до кількох мільярдів мас Сонця. Такі чорні діри можуть створювати найяскравіші джерела світла в космосі під назвою квазари.

Якщо навколо надмасивної чорної діри знаходиться багато матерії, то вона починає її активно поглинати. Ця матерія спочатку збирається навколо чорної діри у вигляді аккреційного диска. Саме з нього матерія потрапляє всередину чорної діри. Надзвичайно сильна гравітація чорної діри спричиняє потужне тертя в аккреційному диску, таким чином він нагрівається і яскраво світиться. Це і є квазар.

Художнє зображення в інфрачервоному світлі вітру, створюваного квазаром, що виходить із ядра далекої галактики Фото: комета

Потужне випромінювання, що виходить з акреційних дисків, також виштовхує матерію назовні. Таким чином формується вітер квазара, і він може виштовхувати з рідної галактики газ і пил, необхідні для формування нових зірок. Тобто вітер чорної діри вбиває галактику, адже вона стає неактивною без формування нових зірок, і її еволюція припиняється.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найдавніший приклад вітру надмасивної чорної діри, який вбиває її рідну галактику. Цей вітер випускає квазар під назвою J1007+2115, який розташований так далеко, що світло від нього летіло до нас 13,1 млрд років. Тобто астрономи побачили квазар таким, яким він був через 700 млн років після народження Всесвіту. Це третій найдавніший квазар, відомий астрономам. Але вчені вперше побачили вітер галактичних масштабів, що вилітає з нього, який є настільки давнім. По суті це найдавніший подібний вітер квазара на сьогоднішній день.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найдавніший приклад вітру надмасивної чорної діри, який вбиває її рідну галактику. Цей вітер випускає квазар під назвою J1007+2115, який розташований так далеко, що світло від нього летіло до нас 13,1 млрд років Фото: NASA

Учені з'ясували, що вітер простягається від чорної діри на відстань 7,5 тисяч світлових років. Якби можна було розташувати в ряд 3750 Сонячних систем, то ми б отримали таку довжину. Також дослідження показало, що щороку вітер викидає з аккреційного диска чорної діри стільки матерії, що вона еквівалентна 300 масам Сонця. А швидкість вітру становить 7,6 млн км/год.

Розрахунки вчених показали, що галактика, в якій розташований квазар J1007+2115, може створювати зірки зі швидкістю приблизно 80-250 мас Сонця на рік. Але світло від галактики летіло до нас 13,1 млрд років, а отже, утворення нових зірок не тривало довго через вітер чорної діри. Астрономи припускають, що ця галактика зараз є мертвою, тобто формування нових зірок майже припинилося.

Також дослідники дійшли висновку, що потужний викид маси з околиць надмасивної чорної діри, маса якої в 1 млрд разів більша за масу Сонця, призвів до того, що вона припинила своє зростання.

Тепер учені мають намір знайти ще більше прикладів найдавніших вітрів квазарів у ранньому Всесвіті та продовжити вивчення їхнього впливу на еволюцію галактик.

Як уже писав Фокус, вчені зробили несподіване відкриття на карликовій планеті Церера. Дослідження припускає, що найближча до нас карликова планета була океанічним світом і її кора складається на 90% з водяного льоду.

Що стосується чорних дір, то нове дослідження припускає, що найперші маленькі чорні діри можна виявити навіть на Землі, як уже писав Фокус.