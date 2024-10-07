Убийца галактик: в ранней Вселенной обнаружен ветер, дующий со скоростью 7,6 млн км/час (фото)

Астрономы обнаружили самый древний пример огромного ветра галактических масштабов, который создает сверхмассивная черная дыра.

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С помощью космического телескопа Уэбб ученые обнаружили самый древний ветер галактических масштабов, который вылетает из яркого квазара. Этот ветер выталкивает газ и пыль из своей родной галактики, что приводит к тому, что галактика становится мертвой. То есть в ней прекращается рождение новых звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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В центрах всех больших галактик расположены сверхмассивные черные дыры, имеющие невероятно огромную массу. Она может варьироваться в диапазоне от нескольких миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. Такие черные дыры могут создавать самые яркие источники света в космосе под названием квазары.

Если вокруг сверхмассивной черной дыры находится много материи, то она начинает ее активно поглощать. Эта материя сначала собирается вокруг черной дыры в виде аккреционного диска. Именно из него материя попадает внутрь черной дыры. Чрезвычайно сильная гравитация черной дыры вызывает мощное трение в аккреционном диске, таким образом он нагревается и ярко светиться. Это и есть квазар.

Художественное изображение в инфракрасном свете ветра, создаваемого квазаром и исходящего из ядра далекой галактики Фото: NOIRLab

Мощное излучение, выходящее из аккреционных дисков, также выталкивает материю наружу. Таким образом формируется ветер квазара, и он может выталкивать из родной галактики газ и пыль, необходимые для формирования новых звезд. То есть ветер черной дыры убивает галактику, ведь она становится неактивной без формирования новых звезд, и ее эволюция прекращается.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самый древний пример ветра сверхмассивной черной дыры, который убивает ее родную галактику. Этот ветер выпускает квазар под названием J1007+2115, который находится так далеко, что свет от него летел к нам 13,1 млрд лет. То есть астрономы увидели квазар таким, каким он был через 700 млн лет после рождения Вселенной. Это третий самый древний квазар, известный астрономам. Но ученые впервые увидели ветер галактических масштабов, вылетающий из него, который является настолько древним. По сути это самый древний подобный ветер квазара на сегодняшний день.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самый древний пример ветра сверхмассивной черной дыры, который убивает ее родную галактику. Этот ветер выпускает квазар под названием J1007+2115, который находится так далеко, что свет от него летел к нам 13,1 млрд лет Фото: NASA

Ученые выяснили, что ветер простирается от черной дыры на расстояние 7,5 тысяч световых лет. Если бы можно было расположить в ряд 3750 Солнечных систем, то мы бы получили такую длину. Также исследование показало, что ежегодно ветер выбрасывает из аккреционного диска черной дыры столько материи, что она эквивалентна 300 массам Солнца. А скорость ветра составляет 7,6 млн км/час.

Расчеты ученых показали, что галактика, в которой находится квазар J1007+2115, может создавать звезды со скоростью примерно 80-250 масс Солнца в год. Но свет от галактики летел к нам 13,1 млрд лет, а значит, образование новых звезд не продолжалось долго из-за ветра черной дыры. Астрономы предполагают, что эта галактика сейчас является мертвой, то есть формирование новых звезд почти прекратилось.

Также исследователи пришли к выводу, что мощный выброс массы из окрестностей сверхмассивной черной дыры, масса которой в 1 млрд раз больше массы Солнца, привел к тому, что она прекратила свой рост.

Теперь ученые намерены найти еще больше примеров самых древних ветров квазаров в ранней Вселенной и продолжить изучение их влияния на эволюцию галактик.

Как уже писал Фокус, ученые сделали неожиданное открытие на карликовой планете Церера. Исследование предполагает, что ближайшая к нам карликовая планета была океаническим миром и ее кора состоит на 90% из водяного льда.

Что касается черных дыр, то новое исследование предполагает, что самые первые маленькие черные дыры можно обнаружить даже на Земле, как уже писал Фокус.