Рій астероїдів Судного дня пролітає поруч із Землею: його добре видно в жовтні та листопаді

Дослідники перевірили метеорний потік Тауриди, який містить потенційно небезпечні астероїди.

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У астрономів є хороші новини про потенційно небезпечні астероїди, які ховаються недалеко від Землі. Нове дослідження показало, що космічних уламків не так і багато, як передбачалося раніше, пише Phys.org.

За допомогою телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF) вчені з Мерілендського університету вивчили потік космічного каміння, який дрейфує поруч із Землею і називається Тауриди.

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Цей рій каміння являє собою залишки великої комети Енке, метеорний потік, що залишився від неї, добре видно із Землі в жовтні та листопаді. Вчені переживали, що в цьому потоці космічних каменів можуть ховатися потенційно небезпечні астероїди. Але донедавна дослідники не могли підтвердити або спростувати свої здогадки.

"У нас з'явилася рідкісна можливість, коли цей рій наблизився до Землі, що дало нам змогу краще роздивитися об'єкти, які перебувають у метеорному потоці. Результати спостережень засвідчили, що ризик зіткнення з великими об'єктами їхнього рою Таурид набагато нижчий, ніж ми припускали, що є чудовою новиною для планетарної оборони", — каже керівник проєкту Цюаньчжи Йе.

Раніше вчені припускали, що рій Тауридів містить велику кількість великих космічних каменів кілометрового розміру. Вони могли відколотися від більшого об'єкта, чия ширина становила до 100 км. Такі великі астероїди, у разі падіння на Землю, можуть завдати регіональної шкоди. Наприклад, подібне сталося у 2013 році з Челябінським астероїдом.

"Ми з'ясували, що в метеорному потоці може перебувати лише кілька астероїдів, чий розмір сягає кілометра і більше. Також ми з'ясували, що діаметр батьківського об'єкта становив 10 кілометрів або близько того", — пояснив дослідник.

Він додає, що потік Тауриди зберігає важливі підказки про планетарну еволюцію через його зв'язок з кометою Енке. Зараз у цієї комети занадто короткий період обертання, вона робить один оберт навколо Сонця за 200 років або менше. Тому вчені припускають, що Енке пережив значну фрагментацію в минулому і, можливо, продовжить розпадатися в майбутньому.

"Потік Тауриди допомагає нам зрозуміти, як формуються та розпадаються з часом такі небесні тіла, як комети та астероїди. Наше дослідження має значення не тільки для виявлення астероїдів і планетарної оборони, а й для нашого ширшого розуміння об'єктів Сонячної системи", — підсумував експерт.

Нагадаємо, до астероїда, в який врізався апарат NASA, вирушила нова місія. Космічний апарат ЄКА має дослідити наслідки удару по астероїду Діморф для поліпшення стратегії планетарного захисту.