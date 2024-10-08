Рой астероидов Судного дня пролетает рядом с Землей: он хорошо виден в октябре и ноябре

Исследователи проверили метеорный поток Тауриды, который содержит потенциально опасные астероиды.

Related video

У астрономов есть хорошие новости о потенциально опасных астероидах, которые скрываются недалеко от Земли. Новое исследование показало, что космических обломков не так и много, как предполагалось ранее, пишет Phys.org.

С помощью телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF) ученые из Мэрилендского университета изучили поток космических камней, который дрейфует рядом с Землей и называется Тауриды.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот рой камней представляет собой остатки большой кометы Энке, оставшийся от нее метеорный поток хорошо виден с Земли в октябре и ноябре. Ученые переживали, что в этом потоке космических камней могут скрываться потенциально опасные астероиды. Но до недавнего времени исследователи не могли подтвердить или опровергнуть свои догадки.

"У нас появилась редкая возможность, когда этот рой приблизился к Земле, что позволило нам лучше рассмотреть объекты, которые находятся в метеорном потоке. Результаты наблюдений показали, что риск столкновения с крупными объектами их роя Таурид намного ниже, чем мы предполагали, что является отлично новостью для планетарной обороны", — говорит руководитель проекта Цюаньчжи Йе.

Ранее ученые предполагали, что рой Тауридов содержит большое количество крупных космических камней километрового размера. Они могли отколоться от более крупного объекта, чья ширина составляла до 100 км. Такие крупные астероиды, при падении на Землю, могут нанести региональный ущерб. К примеру, подобное произошло в 2013 году с Челябинским астероидом.

"Мы выяснили, что в метеорном потоке может находиться только несколько астероидов, чей размер достигает километра и больше. Также мы выяснили, диаметр родительского объекта составлял 10 километров или около того", — объяснил исследователь.

Он добавляет, что поток Тауриды хранит важные подсказки о планетарной эволюции из-за его связи с кометой Энке. На данный момент у этой кометы слишком короткий период обращения, она делает один оборот вокруг Солнца за 200 лет или меньше. Поэтому ученые предполагают, что Энке пережил значительную фрагментация в прошлом, и возможно, продолжит распадаться в будущем.

"Поток Тауриды помогает нам понять, как формируются и распадаются со временем такие небесные тела, как кометы и астероиды. Наше исследование имеет значение не только для обнаружения астероидов и планетарной обороны, но и для нашего более широкого понимания объектов Солнечной системы", — подытожил эксперт.

Напомним, к астероиду, в который врезался аппарат NASA, отправилась новая миссия. Космический аппарат ЕКА должен исследовать последствия удара по астероиду Диморф для улучшения стратегии планетарной защиты.