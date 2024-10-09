Учені можуть отримати сигнал тільки від зниклих інопланетних цивілізацій: у чому причина

Астрофізики з'ясували, що будь-яка технологічно розвинена цивілізація, зрештою, зникає через ті самі проблеми, з якими вже стикаються люди на Землі.

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Автори нового дослідження запропонували нове рішення знаменитого парадокса Фермі, яке пропонує пояснення, чому вчені досі не виявили розумних інопланетян на інших планетах. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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Тільки в нашій галактиці знаходиться пару сотень мільярдів зірок, а у Всесвіті таких зірок мільярди трильйонів. Навколо багатьох зірок обертаються планети і деякі з них, найімовірніше, є придатними для життя. Це означає, що десь у Всесвіті могло виникнути не просто життя, а розумне життя. Відомий парадокс Фермі говорить про те, що, якщо таке твердження є правильним, то чому ж науковці досі не виявили розумних інопланетян?

Учені вже запропонували кілька рішень парадокса Фермі:

життя у Всесвіті є дуже рідкісним явищем, а розумне життя зустрічається ще рідше;

величезні відстані в космосі не дозволяють нам отримати сигнал від інопланетян;

інопланетяни просто не хочуть спілкуватися з людьми, адже вважають нас видом із низьким рівнем розвитку;

інопланетяни не посилають сигнали в космос, адже бояться, що інші цивілізації їх знищать;

інопланетяни просто знищили себе, а тому їх не можна виявити.

Автори нового дослідження дотримуються останньої гіпотези. Астрофізики вважають, що інопланетні цивілізації зникли ще до того, як змогли вступити в контакт з іншими розумними видами у Всесвіті. І зникнення інопланетних цивілізацій вчені пов'язують із тією ж проблемою, з якою стикаються люди: зміна клімату.

Розрахунки вчених показують, що інопланетній цивілізації знадобиться лише 1000 років, щоб знищити свою планету і себе разом з нею, навіть якщо вони використовували поновлювані джерела енергії. Вчені з'ясували, що постійне зростання потреби в енергії призводить до того, що планета значно нагрівається, і таким чином життя на ній стає неможливим.

Другий закон термодинаміки свідчить, що не існує ідеальної енергетичної системи, в якій уся створена енергія ефективно використовується. Деяка частина цієї енергії має виходити із системи. Саме ця енергія буде нагрівати планету, кажуть учені.

Згідно з дослідженням, будь-яка цивілізація після того, як почне активно використовувати навіть поновлювані джерела енергії, а необхідний рівень енергії швидко зростатиме, зникне через нагрівання планети через приблизно 1000 років.

Тож, малоймовірно, що вчені зможуть виявити сигнал від інопланетних цивілізацій. Та все ж такі цивілізації могли відправити сигнали ще до того, як зникли, і саме ці повідомлення ще можна отримати, вважають астрофізики.

Водночас науковці припускають, що існує ймовірність того, що потенційні інопланетяни могли знайти баланс у виробництві та споживанні енергії, і це дало їм змогу вижити. І така цивілізація зможе існувати сотні тисяч і навіть мільйони років.

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