У NASA проблеми з доставкою зразків ґрунту з Марса: врятувати місію може приватна компанія

Цінні зразки ґрунту й атмосфери Червоної планети, зібрані марсоходом Perseverance, можуть прибути на Землю все ж таки раніше, ніж передбачається.

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Проблемну програму NASA з доставки зразків ґрунту й атмосфери Марса на Землю може врятувати приватна американська компанія Rocket Lab, пише Space.

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З 2021 року марсохід Perseverance зібрав на Марсі кілька десятків зразків місцевого ґрунту й атмосфери Червоної планети, які поміщені в герметичні ємності. Тепер їх потрібно доставити на Землю для ретельного вивчення. Вчені вважають, що ці зразки можуть дати багато корисної інформації про те, яким був клімат на Марсі мільярди років тому і чи було на цій планеті позаземне життя.

Але програма NASA з доставки зразків з Марса зіткнулася з непередбаченими проблемами. Раніше цього року спеціальна комісія, яка провела аудит витрат на програму, дійшла висновку, що NASA доведеться витратити на унікальну місію не 7, а 11 млрд доларів. А це значна перевитрата виділених коштів.

У такий спосіб NASA довелося скоротити бюджет марсіанської місії, але в цьому разі зразки з Марса будуть доставлені на Землю не на початку наступного десятиліття, а не раніше 2040 року. Але вчені з NASA заявили, що це неприйнятний варіант розвитку подій, тому космічне агентство США почало шукати вирішення проблеми.

Ще у квітні NASA звернулося до приватних американських компаній по допомогу, щоб вони могли запропонувати дешевшу і швидшу за термінами реалізації місію на Марс. Було обрано 10 підрядників, які мали протягом кількох місяців надати своє бачення місії з доставки зразків із Червоної планети. У підсумку було обрано компанію Rocket Lab. Тепер вона займається подальшим розробленням своєї пропозиції, яка може зробити місію з доставки зразків з Марса дешевшою і дасть змогу отримати зібрані марсоходом NASA матеріали на початку 2030-х років.

Rocket Lab зберігає мовчання про точний характер своєї пропозиції доти, доки не буде завершене проєктне дослідження, і немає жодних гарантій, що NASA справді вирішить її здійснити. Але у компанії є деякий досвід у міжпланетних місіях.

Майбутня місія NASA ESCAPADE з вивчення взаємодії сонячного вітру із залишковим магнітним полем і атмосферою Марса охоплює два космічні апарати, побудовані Rocket Lab. Також компанія надала космічний апарат для місії NASA CAPSTONE з перевірки стабільності орбіти навколо Місяця, на якій буде розміщена космічна станція Lunar Gateway. Але місія з доставки зразків з Марса стане найскладнішим проєктом, який коли-небудь намагалася реалізувати Rocket Lab.

Нагадуємо, що спочатку NASA планувало відправити на Марс три окремі космічні апарати. Спочатку посадковий модуль мав приземлитися в межах (60 метрів) від марсохода Perseverance у кратері Єзеро. З посадкового модуля мали вилетіти два марсіанські гелікоптери, які б забрали зразки і доставили їх назад на посадковий модуль. Після цього модуль за допомогою роботизованої руки мав завантажити ємності зі зразками в невелику ракету. Остання мала вирушити на орбіту і передати зразки апарату, який і доставив би їх на Землю.

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