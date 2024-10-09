Потужний спалах класу Х на Сонці вдарив по Землі: Америка поринула в тишу (відео)

Новий сильний спалах з'явився в тій самій сонячній плямі, де минулого тижня виник найсильніший викид випромінювання та енергії з 2017 року.

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Черговий спалах на Сонця класу Х виник у сонячній плямі AR 3842 у понеділок, 7 жовтня. Викид випромінювання та енергії призвів до відключення радіозв'язку на двох континентах, а також появи полярного сяйва в середніх широтах, пише Space.

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Учені зафіксували появу спалаху класу Х2.1 у понеділок, 7 жовтня

Минулого тижня, а саме в четвер, 3 жовтня, в сонячній плямі AR 3842 з'явився спалах класу Х9.05, що призвело до вимкнення радіозв'язку в Європі та Африці. Це був найсильніший спалах на Сонці з 2017 року і найпотужніше виверження випромінювання та енергії в поточному 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року, як уже писав Фокус .

У четвер, 3 жовтня, у сонячній плямі AR 3842 з'явився спалах класу Х9.05. Це був найсильніший спалах на Сонці з 2017 року.

У цій же сонячній плямі тепер вчені зафіксували появу спалаху класу Х2.1 у понеділок, 7 жовтня, який не був таким сильним, як подія минулого тижня, але все ж він також негативно вплинув на нашу планету.

Спалах на Сонці виник о 22:13 за Києвом і за приблизно 8 хвилин ультрафіолетове випромінювання досягло Землі та призвело до короткочасного відключення короткохвильового радіозв'язку в Північній і Південній Америці, а також над Тихим океаном.

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував спалах класу Х2.1 на Сонці Фото: NASA

Учені, які спостерігають за космічною погодою, також виявили, завдяки космічним апаратам, що разом із новим спалахом виник корональний викид маси. Поки що невідомо, чи дійде цей потік плазми до Землі, але якщо це станеться, то вже в четвер, 9 жовтня або в п'ятницю, 10 жовтня, можна очікувати на появу геомагнітної бурі на Землі. Річ у тім, що випромінювання переміщається набагато швидше, ніж плазма космосом, через те, що воно летить зі швидкістю світла.

Спалахи на Сонці розподіляють на 5 класів, де спалахи класу А і В є найслабшими і не впливають на нашу планету, а спалахи класу Х — найсильнішими. Між найслабшими і найпотужнішими виверженнями випромінювання знаходяться спалахи класу С і М, а вони найчастіше виникають на Сонці.

Через те, що, як вважають учені, на Сонці настав сонячний максимум, тобто пік активності в поточному сонячному циклі, який триває 11 років, спалахи класу Х виникають набагато частіше.

Що стосується корональних викидів маси, то вони являють собою колосальні виверження плазми, які взаємодіють з магнітним полем Землі і викликають геомагнітні бурі.

Також Фокус писав про те, що NASA відправляє найбільший зонд для пошуку інопланетян біля Юпітера. Найближчим часом, дата поки не названа, в космос вирушить довгоочікувана місія NASA Europa Clipper, щоб вивчити супутник Юпітера Європу на предмет наявності інопланетного життя.

Ще Фокус писав про те, що китайські вчені створили унікальне джерело енергії, яке зможуть використовувати астронавти на Марсі.