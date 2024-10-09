Полет к поврежденному NASA астероиду: ракета SpaceX сделала потрясающие снимки Земли (фото)

Камеры, установленные на второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 сделали несколько фотографий нашей планеты во время запуска миссии Hera к астероиду Диморф.

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Компания SpaceX, ракета которой вывела в космос аппарат "Hera" для изучения последствий столкновения зонда NASA DART с околоземным астероидом Диморф, опубликовала снимки Земли из космоса. Они были сделаны бортовыми камерами второй ступени ракеты Falcon 9 в понедельник, 7 октября, пишет Space.

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На одной из фотографий хорошо видна голубая Земля, которая кажется, находится очень близко к соплу двигателя верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Земля выглядит меньше, чем обычно на таких фотографиях, сделанный во время выхода ракеты на орбиту. Дело в том, что вторая ступень ракеты компании SpaceX направилась к межпланетной переходной орбите, где она в конечном итоге успешно отправила космический аппарат Hera к своей цели.

На одной из фотографий хорошо видна голубая Земля, которая кажется находится очень близко к соплу двигателя верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9 Фото: SpaceX

Как уже писал Фокус, 7 октября миссия Hera отправилась изучать околоземный астероид Диморф, который является спутником более крупного астероида Дидим. 2 года назад аппарат DART столкнулся с астероидом Диморф и немного изменил траекторию его вращения вокруг астероида-хозяина. Таким образом была продемонстрирована технология, с помощью которой человечество сможет сбивать с курса потенциально опасные астероиды, которые летят к Земле.

На этом снимке виден аппарат Hera на фоне Земли, не полностью освещенной Солнцем Фото: SpaceX

Если все пойдет по плану, то аппарат Европейского космического агентства Hera прибудет к астероиду Диморф в конце 2026 года. Ученые хотят получить подтверждение тому, что орбита астероида была изменена, а также получить информацию о кратере, который оставил после удара аппарат NASA.

На видео показано отделение аппарата Hera от ракеты-носителя

Что касается ракеты Falcon 9, то у ее первой ступени не хватило топлива для безопасного возвращения на Землю, ведь это многоразовая ракета. Поэтому данная версия ракеты-носителя с обозначением 1061 компании SpaceX, выполнив 23 полет в космос, завершила свое существование.

Как уже писал Фокус, рой астероидов Судного дня пролетает рядом с Землей, и он хорошо виден в октябре и ноябре. Исследователи проверили метеорный поток Тауриды, который содержит потенциально опасные астероиды.

Также Фокус писал о том, что ученые могут получить сигнал только от исчезнувших инопланетных цивилизаций. Астрофизики выяснили, что любая технологически развитая цивилизация, в конечном итоге исчезает из-за тех же проблем, с которыми уже сталкиваются люди на Земле.