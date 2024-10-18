Несподіване місце: вчені з'ясували, де на Марсі ховається інопланетне життя (фото)

Дослідження показує, де знаходяться місця, в яких потрібно шукати потенційні позаземні форми життя.

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Учені вважають, що необхідні для фотосинтезу умови можуть існувати під наповненим пилом льодом на Марсі в середніх широтах планети. За допомогою фотосинтезу живі істоти на Землі, такі як рослини, водорості та ціанобактерії, створюють енергію. Для фотосинтезу потрібні світло і вода і він створює кисень на Землі. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications Earth & Environment, вважають, що ці компоненти, необхідні для розвитку життя, існують під льодом на Марсі, пише Space.

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І Земля, і Марс перебувають у так званій зоні населеності Сонця. Це означає, що в цьому регіоні космосу температура дає змогу існувати воді в рідкому вигляді на поверхні планет. Якщо поверхня Землі вкрита на 71% рідкої води, то Марс — це здебільшого суха пустеля.

Спостереження марсоходів і орбітальних апаратів показали, що на Марсі мільярди років тому на поверхні була рідка вода. Зараз же на планеті, не тільки в полярних регіонах, існує водяний лід.

Поверхня Марса в середніх широтах покрита водяним льодом, наповненим пилом Фото: NASA

Вважається, що Марс втратив рідку воду, коли його магнітне поле ослабло і планета втратила більшу частину своєї атмосфери. Зараз на Марс потрапляє занадто багато ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке дуже шкідливе для живих організмів.

Учені вважають, що фотосинтез на Марсі може відбуватися всередині наповненого пилом водяного льоду в середніх широтах. Тут не так холодно, як у полярних регіонах. Верхня частина такого льоду блокує більшу частину шкідливого випромінювання Сонця, але залишає достатньо світла для фотосинтезу. З іншого боку, всередині льоду замерзла вода може танути й існувати в рідкому вигляді.

Учені вважають, що фотосинтез на Марсі може відбуватися всередині наповненого пилом водяного льоду в середніх широтах Фото: NASA

Моделювання вчених припускає, що таким чином всередині льоду на Марсі можуть існувати населені зони, де можуть жити позаземні живі організми. Залежно від кількості пилу в льоду населені зони можуть знаходитися на глибині від 5 -38 см до 2-3 метрів. Учені кажуть, що в схожих умовах на Землі життя існує в льоду.

За словами вчених, вони не стверджують, що знайшли життя на Марсі, але їхнє дослідження показує, де це життя може потенційно ховатися під покритою льодом поверхнею планети.

Як уже писав Фокус, нове відкриття змінює уявлення про ранній Всесвіт, адже астрономи виявили в галактиках щось дивне. Вчені вважають, що мільярди років тому Всесвітом керували "темні зірки".

Нагадуємо, що сонячні затемнення можна побачити не тільки на Землі, а й на Марсі. Це зробив марсохід NASA, який за допомогою своєї камери сфотографував затемнення Сонця одним із супутників Червоної планети під назвою Фобос, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені провели пошук радіосигналів від потенційних інопланетян у зоряній системі, яка дуже схожа на Сонячну систему.