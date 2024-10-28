Китай сделает космическую станцию "Тяньгун" больше: появится конкурент телескопа Хаббл (фото)
Китайскую космическую станцию ожидает глубокая модернизация и есть вероятность того, что она останется единственной станцией на орбите, как только будет уничтожена МКС.
Китай использует свою космическую станцию "Тяньгун" для проведения различных научных экспериментов уже почти два года с тех пор, как она была полностью собрана в ноябре 2022 года. Теперь Китай хочет расширить свои трехмодульную Т-образную космическую станцию с помощью новых модулей, а также добавив ей соседа – мощный космический телескоп, который может стать конкурентом телескопа Хаббл, пишет Space.
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Во время очередного Международного конгресса астронавтики, который завершился в Милане, Италия, Ли Мин из Китайской академии космических технологий сообщил о том, что космическую станцию "Тяньгун" ожидает глубокая модернизация.
По словам Ли, модернизация будет проходить в несколько этапов. Сначала будет обновлен основной модуль станции "Тяньгун" под названием "Тяньхэ". Благодаря этому к нему можно будет присоединить новые модули. В результате орбитальная станция будет иметь не Т-образную, а крестообразную форму. Таким образом это даст возможность китайским астронавтам проводить больше научных экспериментов, как внутри станции, так и снаружи. По сути размер станции "Тяньгун" будет увеличен.
Также одной из составляющих модернизации станции является разработка многоразового космического корабля "Мэнчжоу". С помощью этого корабля Китай собирается в будущем отправлять своих астронавтов на станцию "Тяньгун", а также впервые отправить астронавтов на Луну. Новый космический корабль в двух вариантах сможет вмещать 7 астронавтов для полетов на орбиту и трех астронавтов для полетов на Луну.
Первый испытательный полет "Мэнчжоу" состоялся еще 4 года назад. Но полноценный пилотируемый полет должен состоятся в 2027 году. Этот корабль на орбиту должна вывести разрабатываемая сейчас тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-10", которая будет частично многоразовой. Эта ракета также будет иметь два варианта: для полетов на орбиты и для полетов на спутник Земли. Китай планирует высадить своих астронавтов на поверхности Луны к 2030 году.
Сейчас Китай отправляет своих астронавтов на станцию "Тяньгун" на космическом корабле "Шэньчжоу", который похож на российский космический корабль "Союз", но больше по размеру.
Также Ли сообщил о том, что Китай собирается отправить на орбиту свой космический телескоп, который в какой-то мере будет частью станции "Тяньгун" и вращаться вокруг Земли по той же орбите. Космический телескоп "Сюньтянь" будет немного похож на телескоп Хаббл и сможет проводить стыковку со станцией "Тяньгун" для обслуживания, ремонта и даже модернизации.
У телескопа "Сюньтянь" главное зеркало будет иметь диаметр 2 метра, что немного меньше, чем у телескопа Хаббл. Но китайские телескоп сможет проводить в 300 раз более широкие обзоры космоса с помощью камеры на 2,5 млрд пикселей в течение 10 лет.
Китай намерен эксплуатировать станцию "Тяньгун", которая пока что по массе в 5 раз меньше, чем МКС, в течение как минимум 10 лет. Таким образом, китайская космическая станция может стать единственной станцией на орбите, как только МКС будет уничтожена в 2030 или в 2031 году.
Как уже писал Фокус, Китай собирается лететь не толь на Луну, но и на Марс, Юпитер и даже Уран.
Также Фокус писал о том, что ученые впервые раскрыли квантовый секрет жидкой воды. О квантовых явлениях, лежащих в основе водородных связей в воде ранее ученые имели представление только с помощью теоретического моделирования.