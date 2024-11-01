Шикарнее МКС: китайские астронавты впервые показали свою орбитальную станцию (видео)

Астронавты в коротком ролике показали, как выглядит изнутри китайская станция "Тяньгун".

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Китайские астронавты впервые в истории показали свою космическую станцию "Тяньгун" изнутри. Она вращается на орбите Земли на высоте около 400 км, пишет The Sun.

Судя по немногочисленным кадрам, которые были опубликованы, китайская орбитальная станция выглядит намного роскошнее, чем Международная космическая станция (МКС), которая была запущена на орбиту в 1998 году.

Экскурсию по космической станции провели члены экипажа "Шэньчжоу-18" Е Гуанфу, Ли Сун и Ли Гансу. Семиминутный ролик транслировало китайской государственное информагентство CCTV.

Астронавты рассказали, что большую часть своего времени на станции они проводят в основном модуле, который является центром управления и контроля. Кроме этого, станция также оборудована и бытовыми удобствами, такими как небольшой обеденный стол, микроволновая печь, холодильник и диспенсер для воды.

Каждому астронавту отведено свое спальное место, которое на удивление просторно и оснащено иллюминатором, чтобы любоваться захватывающим видом на Землю. Это выглядит куда комфортнее, чем на МКС, где астронавты пристегиваются к стенам в спальных мешках.

Отчасти такие удобства удалось создать, так как "Тяньгун" рассчитана на трех астронавтов, тогда как на МКС обычно находятся около семи человек.

"Тяньгун" состоит из двух сегментов орбитальной лаборатории, которые называются Mengtian и Wentian. Там китайские астронавты выращивают несколько видов томатов черри и салата. В других отсеках астронавты проверяют воздействие микрогравитации на растения и животных, например, на рыбок дарио-рерио.

Также как и на МКС, китайским астронавтам необходимо ежедневно заниматься спортом, чтобы избежать негативного влияния микрогравитации на кости и мышцы. На тренировки астронавты тратят около 2,5 часов в день, шесть дней в неделю.

На "Тяньгун" экипаж "Шэньчжоу-18" прибыл еще в апреле и уже в скором времени отправится домой, подготовив станцию для следующей "смены". Возвращение китайских астронавтов запланировано на 3 ноябяря.

Строительство китайской космический станции было завершено в ноябре 2022 года, поэтому в целом, она выглядит более инновационной, чем МКС.

Стоит отметить, что ранее США исключили Китай из программы МКС, но в последние годы китайцы вложили значительные средства в развитие собственной космической промышленности. Согласно подсчетам, страна потратила 14 млрд долларов на довольно амбициозную космическую программу в 2023 году.

Напомним, Китай сделает космическую станцию "Тяньгун" больше. Китайскую космическую станцию ожидает глубокая модернизация и есть вероятность того, что она останется единственной станцией на орбите, как только будет уничтожена МКС.