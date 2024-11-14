На новому знімку телескопа Габбл дві галактики заплуталися у "волоссі цариці": що відбувається (фото)

Астрономи побачили процес взаємодії двох галактик, які розташовані в сузір'ї Волосся Вероніки.

Космічний телескоп Хаббл зафіксував дві галактики, які взаємодіють між собою таким чином, що це призвело до утворення "вузлів у волоссі цариці", пише Space.

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Астрономи з Європейського космічного агентства (ЄКА) представили новий знімок телескопа Габбл (ЄКА керує ним разом із NASA), на якому показано дві галактики зі спільною назвою MCG+05-31-045.

Цей дует знаходиться на відстані 390 млн світлових років від нас у сузір'ї Волосся Вероніки. Латиною ця назва звучить, як Волосся Береніки, адже сузір'я було названо на честь цариці Стародавнього Єгипту Береніки II, яка правила країною разом із чоловіком Птолемеєм III у 3 столітті до н.е.

На зображенні видно, що більша еліптична галактика витягує газ із меншої спіральної галактики, що призводить до руйнування її спіральних рукавів.

Цей міжзоряний газ є джерелом "палива" для появи нових зірок в еліптичній галактиці. Водночас спіральна галактика зрештою залишиться майже повністю без газу і в ній залишаться лише старіючі зірки. За словами вчених, цей процес завершиться за кілька мільйонів років, і доти "цариця Береніка страждатиме від вузлів у її волоссі".

Цей дует знаходиться на відстані 390 млн світлових років від нас у сузір'ї Волосся Вероніки Фото: ESA

Еліптична галактика в центрі знімка має характерну овальну форму і яскраве ядро. Зліва знаходиться її менший компаньйон з добре помітними спіральними рукавами. Дві галактики з'єднує потік газу, який виходить з одного зі спіральних рукавів меншої галактики.

Пара галактик MCG+05-31-045 входять до складу групи галактик під назвою скупчення Волос Вероніки. Багато галактик у цьому скупченні пережили подібний процес злиття великої та маленької галактики,

У скупчення Волосся Вероніки входить понад 1000 галактик, і деякі з них можна побачити на новому знімку телескопа Хаббл на задньому плані. Багато галактик у скупченні є еліптичними, деякі з них до цього були спіральними, але внаслідок зіткнення з іншими галактиками вони змінили свою форму.

Унаслідок подібних взаємодій між галактиками, як це показано на знімку, часто у більших компаньйонах відбувається сплеск зореутворення через отриманий новий газ із меншого компаньйона. Водночас останні часто після цього вже не можуть створювати нові зірки, адже їм не вистачає міжзоряного газу.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили, можливо, найсамотнішу галактику у Всесвіті. Виявлена карликова галактика знаходиться в мільйонах світлових років від найближчих сусідів і в ній не відбувається створення нових зірок.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли кільцеву галактику, але яким чином вона сформувалася, точно ніхто не знає. Ці галактики взагалі не вписуються у відому класифікацію таких астрономічних об'єктів і є дуже рідкісними.