Маленький "Їжак": астрономи виявили, можливо, найсамотнішу галактику у Всесвіті (фото)

Виявлена карликова галактика розташована в мільйонах світлових років від найближчих сусідів і в ній не відбувається створення нових зірок.

Астрономи виявили, можливо, найсамотнішу галактику у Всесвіті, яка отримала прізвисько "Їжак". Поки що офіційно карликова галактика називається dw1322m205 і розташована вона на відстані 7,8 млн світлових років від нас. Ця галактика знаходиться на відстані в кілька мільйонів світлових років від найближчих сусідів і в ній припинилося утворення нових зірок. Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

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Астрономи шукали карликові галактики, які обертаються навколо галактики NGC 5068 і виявили абсолютно новий, невідомий об'єкт, який є карликовою галактикою dw1322m205. Розрахунки показали, що ця галактика розташована на відстані 7,8 млн світлових років від Землі і є дуже самотньою. Виявилося, що від найближчої галактики її відділяє 3,3 млн світлових років, а від найближчої групи галактик 2,2 млн світлових років.

Галактика dw1322m205 отримала прізвисько "Їжак", але не тому, що вона схожа на цю тварину, а тому, що, за словами астрономів, їжаки є маленькими і самотніми тваринами.

Нова галактика справді маленька порівняно з іншими подібними об'єктами, адже її маса лише в 630 000 разів більша за масу Сонця. Наприклад, маса нашої галактики в сотні мільярдів разів більша за масу Сонця.

У багатьох карликових галактик уже давно припинився процес формування нових зірок. Це сталося через зіткнення з великими галактиками і необхідний для появи нових зірок газ зник.

Галактика dw1322m2053 винна в оптичному і ближньому інфрачервоному діапазонах (зображення ліворуч і по центру), але в ультрафіолетовому діапазоні (зображення праворуч) немає нічого, крім фонових зірок Фото: IFLS

З іншого боку, тільки 6 із 10 000 відомих ізольованих карликових галактик, таких як "Їжак", припинили формування нових зірок. Річ у тім, що поруч немає великих сусідів, які могли б видалити газ із галактики, тому процес зореутворення триває.

Астрономи не виявили в галактиці dw1322m205 молодих зірок і пилу, який міг би приховувати. Дослідження припускає, що нові зірки в цій галактиці не формувалися вже щонайменше 100 млн років, а можливо і 5 млрд років.

Зараз астрономи хочуть з'ясувати причини припинення зореутворення в галактиці "Їжак". Учені вважають, що найімовірніше галактика втратила більшу частину свого газу, коли пройшла через групу галактик, а потім її викинуло в порожнечу космосу гравітацією більших галактик.

Розрахунки показують, що якби dw1322m205 була викинута групою галактик, яка розташована найближче до неї, то знадобилося б 4-6 млрд років, щоб досягти свого нинішнього місця розташування.

Також можливо карликова галактика втратила більшу частину газу якимось іншим способом, наприклад, через невелику кількість вибуху наднових.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили незвичайну галактику з трьома кільцями, яка не піддається поясненню. Далека галактика оточена трьома концентричними кільцями, і вона кидає виклик розумінню класифікації галактик.

Також Фокус писав про те, що українці на вихідних зможуть спостерігати за метеорним потоком Леоніди, який є одним із найбільших і найяскравіших.