Маленький "Еж": астрономы обнаружили, возможно, самую одинокую галактику во Вселенной (фото)

Обнаруженная карликовая галактика находится в миллионах световых лет от ближайших соседей и в ней не происходит создание новых звезд.

Астрономы обнаружили, возможно, самую одинокую галактику во Вселенной, которая получила прозвище "Еж". Пока что официально карликовая галактика называется dw1322m205 и находится она на расстоянии 7,8 млн световых лет от нас. Эта галактика находится на расстоянии в несколько миллионов световых лет от ближайших соседей и в ней прекратилось образование новых звезд. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы искали карликовые галактики, которые вращаются вокруг галактики NGC 5068 и обнаружили совершенно новый, неизвестный объект, который является карликовой галактикой dw1322m205. Расчеты показали, что эта галактика находится на расстоянии 7,8 млн световых лет от Земли и является очень одинокой. Оказалось, что от ближайшей галактики ее отделяет 3,3 млн световых лет, а от ближайшей группы галактик 2,2 млн световых лет.

Галактика dw1322m205 получила прозвище "Еж", но не потому, что она похожа на это животное, а потому, что, по словам астрономов, ежи являются маленькими и одинокими животными.

Новая галактика действительно маленькая по сравнению с другими подобными объектами, ведь ее масса всего в 630 000 раз больше, массы Солнца. Например, масса нашей галактики в сотни миллиардов раз больше массы Солнца.

У многих карликовых галактик уже давно прекратился процесс формирования новых звезд. Это произошло из-за столкновения с крупными галактиками и необходимый для появления новых звезд газ исчез.

Галактика dw1322m2053 вина в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах (изображения слева и по центру), но в ультрафиолетовом диапазоне (изображение справа) нет ничего, кроме фоновых звезд Фото: IFLS

С другой стороны, только 6 из 10 000 известных изолированных карликовых галактик, таких как "Еж", прекратили формирование новых звезд. Дело в том, что рядом нет крупных соседей, которые могли бы удалить газ из галактики, потому процесс звездообразования продолжается.

Астрономы не обнаружили в галактике dw1322m205 молодых звезд и пыли, которая могла бы скрывать. Исследование предполагает, что новые звезды в этой галактике не формировались уже как минимум 100 млн лет, а возможно и 5 млрд лет.

Сейчас астрономы хотят выяснить причины прекращения звездообразование в галактике "Еж". Ученые считают, что скорее всего галактика потеряла большую часть своего газа, когда прошла через группу галактик, а затем ее выбросило в пустоту космоса гравитацией более крупных галактик.

Расчеты показывают, что если бы dw1322m205 была выброшена группой галактик, которая находится ближе всего к ней, то потребовалось бы 4–6 млрд лет, чтобы достичь своего нынешнего местоположения.

Также возможно карликовая галактика потеряла большую часть газа каким-то другим способом, например, из-за небольшого количества взрыва сверхновых.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили необычную галактику с тремя кольцами, которая не поддается объяснению. Далекая галактика окружена тремя концентрическими кольцами, и она бросает вызов пониманию классификации галактик.

Также Фокус писал о том, что украинцы на выходных смогут наблюдать за метеорным потоком Леониды, который является одним из самых больших и самых ярких.