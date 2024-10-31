Астронавт NASA зробив моторошний знімок космічного корабля SpaceX Dragon c МКС (фото)

Космічний корабель Crew Dragon на фотографії має вигляд космічної примари.

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Корабель Crew Dragon компанії SpaceX у рамках місії Crew-9 доставив на Міжнародну космічну станцію (МКС) двох астронавтів. Знімок цього корабля, який має вигляд космічної примари, зробив після того, як його зістикували з МКС астронавт NASA Дон Петтіт, пише Space.

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Астронавт НАСА Дон Петтіт зробив знімок корабля Crew Dragon 29 вересня, коли він зістикувався з МКС, але фотографію опублікували тільки зараз у соціальній мережі Х. На чорно-білому знімку показано нижню частину космічного корабля Crew Dragon, де видно вікна з фільтрами на борту, щоб зменшити яскраве сонячне світло.

Петтіт зробив знімок за допомогою камери Nikon Z9 з витримкою чверть секунди. Фотографію обробили за допомогою спеціальних програм для того, щоб збільшити контрастність, яскравість і надати їй чорно-білого кольору.

Фотографію обробили за допомогою спеціальних програм для того, щоб збільшити контрастність, яскравість і надати їй чорно-білого кольору. Фото: X (Twitter)

69-річний астронавт Дон Петтіт уже вчетверте вирушив у космос і прибув на МКС 12 вересня на борту російського космічного корабля "Союз" разом із двома астронавтами РФ. Під час перших трьох місій у космос астронавт NASA провів у космосі 370 днів.

Петтіт почав активно займатися фотографією на орбіті під час третього польоту в 2011-2012 роки і зараз продовжує вдосконалювати свої навички. За словами астронавта, на борту МКС є кілька нових об'єктивів, які оптимізовані для нічної зйомки.

Що стосується місії Crew-9, то наприкінці вересня на МКС прибули лише два астронавти (один американець і один росіянин) замість запланованих чотирьох. У NASA ухвалили таке рішення для того, щоб на борту корабля Crew Dragon залишилися вільні місця для астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс, які застрягли на орбіті через несправність їхнього транспортного засобу — корабля Starliner від компанії Boeing. Ці астронавти NASA мали провести на МКС 10 днів у червні цього року, але в підсумку повернуться додому лише в лютому 2025 року.

Річ у тім, що корабель Starliner повернувся на Землю на початку вересня без екіпажу, адже в NASA не були впевнені, що він безпечний для астронавтів. Подальша доля цього корабля, який здійснив не зовсім вдалий перший пілотований випробувальний політ у космос, залишається невідомою. Не зовсім ясно, коли зможе здійснити повноцінний політ на МКС з астронавтами в майбутньому. Тим більше, як уже писав Фокус, з'явилася інформація про те, що компанія Boeing може продати свій космічний бізнес.

Також Фокус писав про те, що астрофотограф сфотографував комету C/2023 A3, коли вона перебувала найближче до Землі. На фотографії видно другий, не зовсім звичайний хвіст комети.