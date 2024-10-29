Starliner може нікуди не полетіти: Boeing розглядає продаж космічного бізнесу (фото)

Обговорення про можливий продаж космічного бізнесу, зокрема й програми Starliner, перебувають на ранній стадії.

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Компанія Boeing може продати свій космічний бізнес, включно з програмою Starliner, на тлі великих фінансових втрат. Обговорення про можливий продаж перебувають на ранній стадії і почалися менш ніж через 2 місяці після не зовсім вдалого завершення першого випробувального пілотованого польоту космічного корабля Starliner, пише Space.

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Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС

Компанія Boeing вже десятки років є одним з основних підрядників NASA. Компанія надає послуги з інженерної підтримки МКС. Але цього року компанія Boeing зіткнулася з великими фінансовими проблемами.

Але поки що, ініційоване Келлі Ортбергом, новим генеральним директором Boeing, обговорення про продаж космічного бізнесу перебуває на ранній стадії. Невідомо, яку частину космічного бізнесу може бути продано. Наприклад, Boeing може продовжити підтримку важкої ракети-носія, створеної для NASA, під назвою Space Launch System. Вона призначена для виконання місією нової місячної програми NASA "Артеміда". Ракета успішно вивела в космос 2 роки тому безпілотний космічний корабель у рамках місії "Артеміда-1", який облетів Місяць і повернувся назад. Ця ж ракета має відправити в космос 2025 року астронавтів, які облетять Місяць, але приземляться на ньому в рамках місії "Артеміда-2". А 2026 року Space Launch System, згідно з планом, відправить астронавтів уже на поверхню Місяця. Це буде місія "Артеміда-3".

Boeing може продовжити підтримку важкої ракети-носія, створеної для NASA, під назвою Space Launch System (на фото) Фото: NASA

Boeing також володіє 50% акцій, як і Lockheed Martin, у компанії United Launch Alliance, ракета якої, Atlas V, вивела на орбіту космічний корабель Starliner 5 червня цього року.

Ракета Atlas V вивела на орбіту космічний корабель Starliner 5 червня цього року Фото: space.com

Але розробка корабля Starliner призвела до фінансових втрат для Boeing. У третьому кварталі цього фінансового року компанія втратила 250 млн доларів, у другому кварталі — 125 млн доларів. Водночас стало відомо, що різні підрозділи Boeing загалом отримали збитки в розмірі 3,1 млрд доларів за 9 місяців 2024 року.

Компанія Boeing цього року мала намір вийти на ринок перевезень астронавтів на МКС за допомогою корабля Starliner, щоб скласти конкуренцію компанії SpacеХ. Остання вже кілька років доставляє астронавтів NASA на МКС на своєму кораблі Crew Dragon.

Компанія Boeing цього року мала намір вийти на ринок перевезень астронавтів на МКС за допомогою корабля Starliner, щоб скласти конкуренцію компанії SpacеХ Фото: Boeing

Але у корабля Starliner виникли технічні проблеми з двигунами під час польоту. Протягом майже 3 місяців з моменту прибуття корабля на МКС з двома астронавтами NASA, інженери намагалися знайти рішення проблеми. Але їм це не вдалося, а тому 6 вересня Starliner повернувся додому без астронавтів на борту.

Через це 10-денна місія астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільмяс затягується щонайменше на 8 місяців. Вони зможуть повернутися додому тільки в лютому наступного року на космічному кораблі SpaceX.

Передбачалося, що після успішного завершення випробувальної пілотованої місії Starliner, космічний корабель виконає перший робочий політ на МКС у 2025 році. Але як, уже писав Фокус, NASA досі намагається знайти рішення проблем, що виникли у корабля. Тому, ще й виходячи з нових повідомлень про можливий продаж Boeing свого космічного бізнесу, майбутнє Starliner залишається туманним і непередбачуваним.

Як уже писав Фокус, виявлено дивну поведінку чорних дір. Астрономи отримали нові дані про струмені плазми надмасивних об'єктів і зробили важливе відкриття.