Майбутнє аварійного космічного корабля Starliner залишається туманним: NASA вирішує проблеми

Поки що точно не відомо, що буде далі з космічним кораблем компанії Boeing, який невдало завершив першу випробувальну місію з астронавтами.

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Майже через два місяці після того, як космічний корабель Starliner компанії Boeing повернувся на Землю без астронавтів на борту, NASA все ще працює над проблемами, які ускладнили перший пілотований випробувальний політ корабля. Про це стало відомо на пресконференції представників NASA, присвяченій підсумкам місії пілотованої місії Crew-8 на МКС, пише Space.

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Корабель Starliner без астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на борту відстикувався 6 вересня від МКС

Перше випробування пілотованого польоту космічного корабля Starliner завершилося 6 вересня, коли він без двох астронавтів на борту повернувся на Землю. Астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс мали перебувати на цьому кораблі, але проблеми з двигуном Starliner зробили повернення екіпажу на Землю занадто ризикованим.

Приземлення корабля Starliner

За допомогою Starliner компанія Boeing мала здійснити щонайменше 6 пілотованих місій на Міжнародну космічну станцію (МКС) до 2030 року. Але представники NASA повідомили, що може пройти певний час, перш ніж подальша доля Starliner буде остаточно визначена. Досі інженери NASA продовжують пошук рішень проблем, які значно ускладнили перший випробувальний пілотований політ Starliner у космос.

Нові дані про ситуацію з кораблем Starliner представники NASA озвучили після того, як 25 жовтня на Землю повернувся космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX. Він доставив із МКС астронавтів місії Crew-8.

Космічний корабель Crew Dragon був створений на базі вантажного космічного корабля Dragon, який вперше вирушив у космос у 2012 році. У компанії Boeing не було вантажного корабля, який би став базою для Starliner, тому розробка корабля була складнішою.

Безпілотні місії на МКС 2019 і 2022 років зіткнулися з різними проблемами з двигунами, які NASA і Boeing вважали розв'язаними, перш ніж дозволити Вілмору і Вільямс відправиться на МКС на борту Starliner в рамках першої пілотованої місії корабля.

Ця місія почалася 5 червня і корабель Starliner зістикувався з МКС наступного дня. Але у п'яти з 28 двигунів корабля виникли неполадки під час наближення до космічної станції. Boeing і NASA вивчали проблеми з двигунами протягом кількох місяців і неодноразово відкладали повернення Starliner на Землю. Але причина проблем так і не була знайдена, тому корабель повернувся додому без астронавтів на борту.

За допомогою Starliner компанія Boeing мала здійснити щонайменше 6 пілотованих місій на Міжнародну космічну станцію (МКС) до 2030 року Фото: NASA

Тепер Вілмор і Вільямс проведуть у космосі приблизно вісім місяців, а не 10 днів, як спочатку передбачалося, і повернуться на Землю разом з екіпажем місії Crew-9 на борту корабля Crew Dragon у лютому 2025 року. Для того, щоб екіпаж Starliner повернувся додому, NASA довелося відправити на МКС у межах місії Crew-9 не чотирьох, а тільки двох астронавтів.

Перший офіційний пілотований політ корабля Starliner, тобто місія Starliner-1, раніше був запланований на 2025 рік, але цей термін може змінитися в міру того, як майбутнє Starliner стане більш ясним.

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