Виявлено дивну поведінку чорних дір: що приховують у собі струмені цих об'єктів (фото)

Нове дослідження показало, що в околицях чорних дір можна зробити нові наукові відкриття.

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Астрономи використали дані рентгенівського космічного телескопа Чандра, щоб докладніше вивчити високоенергетичний струмінь частинок, який викидає в космос надмасивна чорна діра в центрі галактики Центавр А. Ці релятивістські струмені вже давно відомі астрономам, але вони дуже погано вивчені й приховують у собі багато секретів. Передбачається, що струмені з плазми утворюються внаслідок взаємодії магнітних полів чорної діри та її аккреційного диска, тобто диска з гарячої матерії, яку притягнула до себе чорна діра і поступово поглинає. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Струмені надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі великих галактик, є величезними космічними структурами. Деякі з таких струменів можуть мати розмір, який перевищує розмір рідної галактики. І вони таять у собі ще безліч загадок, які намагаються розгадати астрономи.

Завдяки новому дослідженню астрономи змогли виявити ледве видимі відмінності в даних, які отримані за допомогою рентгенівських і радіотелескопів. Як показало дослідження, струмінь чорної діри в рентгенівському світлі має інакший вигляд, ніж у радіохвилях. Саме за допомогою рентгенівського світла астрономи змогли побачити те, що було недоступно за допомогою інших спостережень.

Струмінь чорної діри в галактиці Центавр А особливий, адже це найближча до Землі подібна структура, розташована на відстані 12 млн світлових років від нас. Що стосується галактики Центавр А, то це п'ята за яскравістю галактика, видима із Землі.

Струмінь чорної діри в центрі галактики Центавр А Фото: phys.org

Аналіз даних телескопа Чандра, отриманих під час спостереження за чорною дірою, допоміг виявити яскраві, грудкуваті деталі в струмені чорної діри, які називаються вузлами. Вчені змогли виміряти швидкість їхнього руху в струмені.

Один із таких вузлів був особливо дивним. Здавалося, що він рухається швидше за швидкість світла. Але дослідження показало, що цей клубок високоенергетичних частинок насправді рухається зі швидкістю, яка становить 94% швидкості світла. При цьому аналіз показав, що при спостереженні в рентгенівському світлі і в радіолах, швидкість руху таких вузлів сильно відрізняється.

Галактика Центавр А Фото: NASA

Також минулі спостереження за допомогою радіотелескопів показали, що вузли в струмені, розташовані найближче до чорної діри, рухаються найшвидше. Але нове дослідження показало, що найшвидший вузол розташований у середній частині струменя чорної діри.

Вважається, що струмені чорних дір впливають на еволюцію галактик, тому так важливо зрозуміти, що насправді вони собою являють і що відбувається у них всередині.

Як уже писав Фокус, у космосі виявлено структуру, якої не повинно бути, адже її діаметр становить 1,3 млрд світлових років. Величезна структура, що складається з галактик, кидає виклик теоріям про еволюцію Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що вчений зі США вважає, що червоточини в космосі, через які можна проникнути надзвичайно швидко в іншу частину Всесвіту, існують. При цьому їх могли створити позаземні цивілізації і такі об'єкти є також своєрідною машиною часу.