Кільце діаметром 1,3 млрд св. років: у космосі виявлено структуру, якої не повинно бути (фото)

Величезна структура, що складається з галактик, кидає виклик теоріям про еволюцію Всесвіту.

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На відстані 6,9 млрд світлових років від нас астрономи виявили гігантську структуру, що складається з галактик, яка за формою нагадує майже ідеальне кільце. Діаметр цього кільця становить колосальні 1,3 млрд світлових років. Така структура, згідно з нинішніми уявленнями про Всесвіт, просто не повинна існувати, хоча насправді це вже друга подібна величезна аномалія, виявлена в космосі за останні кілька років. Дослідження опубліковано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише ScienceAlert.

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Велике Кільце, якого не повинно існувати

Нова гігантська структура, яка складається з великої кількості галактик, отримала через свою характерну форму назву Велике Кільце. Нове відкриття припускає, що можливо, вченим доведеться переглянути основні припущення стандартної космологічної моделі, яка описує Всесвіт. Велике Кільце астрономи виявили не напряму, а за допомогою аналізу світла квазарів, тобто об'єктів, створюваних масивними чорними дірами, які випромінюють дуже багато яскравого світла.

Наявність цієї структури вчені не можуть пояснити з огляду на наявне розуміння еволюції Всесвіту. Простіше кажучи, Велике Кільце через свій величезний розмір порушує космологічний принцип — одну з основ космології. Згідно з космологічним принципом уся матерія у Всесвіті має бути розподілена рівномірно, а весь космос має виглядати однорідним і однаковим у всіх напрямках. Тому не повинно існувати надто великих структур, які відрізняються від інших ділянок космосу у величезних масштабах Всесвіту.

Незважаючи на те, що галактики і скупчення галактик є великими скупченнями матерії, все ж, космологічний принцип свідчить, що набагато більші за розміром структури існувати не повинні. Наразі вважається, що найбільша з можливих структур може мати розмір не більше 1,2 млрд світлових років. Тобто максимально допустиме значення для скупчення матерії в окремо взятій ділянці космосу.

Ілюстрація, що показує положення Великого Кільця (синій колір) і Гігантської Дуги (показана червоним кольором) на небі Фото: ScienceAlert

Але Велике Кільце більше за цю межу, адже його діаметр становить 1,3 млрд світлових років. Передбачається, що окружність кільця становить приблизно 3,3 млрд світлових років. Таким чином за цим параметром цей гігант схожий на ще одну величезну структуру, виявлену тією ж командою астрономів 3 роки тому.

Найбільша структура у Всесвіті

Тоді вчені виявили структуру довжиною 3,3 млрд світлових років, яка отримала назву Гігантська Дуга. Найцікавіше, що і Дуга, і Кільце розташовані у відносній близькості одна до одної. Наявність таких структур ще більше посилює проблему з розумінням еволюції космосу.

Астрономи поки що не можуть пояснити, яким чином у космосі виникли такі гіганти. Можливо, Всесвіт насправді виник і розвивався не так, як припускає стандартна космологічна модель. Тому такі структури і змогли сформуватися. Можливо, такі гігантські об'єкти є одним із типів топологічного дефекту в тканині простору-часу, відомого як космічні струни. Ці дефекти, як припускають деякі вчені, виникли в ранньому Всесвіті, коли відбулося різке розширення простору-часу.

Вчені продовжать свої спостереження, щоб спробувати розгадати загадку цих величезних структур. Насправді Велике Кільце є вже сьомою подібною гігантською структурою, виявленою в космосі, яка кидає виклик теоріям устрою та еволюції Всесвіту. Наприклад, найбільшою структурою в космосі, відомою вченим, є надскупчення галактик Велика стіна Геркулес — Північна Корона. Розмір цього об'єкта — 10 млрд світлових років.

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